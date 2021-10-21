Китай переделал истребители типа МиГ-19 в беспилотники для блокировки ПВО Тайваня (фото)
Выведенные из боевого состава истребители с 2013 года модернизируют, делая их беспилотными. В издании предполагают, что их могут использовать для атаки Тайваня.
Китайская Народно-освободительная армия модернизирует самолеты Shenyang J-6 (китайская версия советского самолета-перехватчика МиГ-19), делая их беспилотными. Об этом сообщает Defense News.
Командование Восточного округа опубликовали фотографии такого истребителя. Базовая версия J-6 выведена из эксплуатации ВВС еще в 2010 году.
После вывода из боевого состава, НОАК с 2013 года начала переделывать устаревшие истребители в беспилотники, как один из вариантов блокирования противовоздушной обороны врага за счет их количества во время атаки.
Издание получило спутниковое изображение, на которых видно 50 истребителей J-6, размещенных на авиабазе Ляньчень и на базе Янтан-лы. Все они находятся в прибрежных зонах Китая, где от КНР до Тайваня — 400 км. Как предполагают в издании, они смогут долететь до Тайваня, если это будет миссия без возвращения на базу.
Причины обострения между Тайванем и Китаем
В 1949 году Тайвань и КНР были разделены по результатам гражданской войны. Тайвань получил автономию с армией, собственной конституцией и демократией. Правительство острова считает себя независимым и суверенным, в то время как китайское правительство постоянно заявляет о воссоединение с островом.
Одна из причин обострения отношений — это активность Запада в Индо-Китайском регионе, и возрастающая военная мощь Китая. Тайвань закупает у США вооружение для защиты и заявляет о готовности отстаивать свою независимость.
Напомним, по информации FT, провал США в Афганистане может подтолкнуть Китай к захвату Тайваня. Пекин может организовать морскую блокаду попутно уничтожая инфраструктуру и правительство острова.
В начале месяца в воздушное пространство Тайваня вторгалось около 150 самолетов КНР.