Провал США в Афганистане может подтолкнуть Китай к захвату Тайваня, — The Financial Times

Власти Поднебесной считают, что США находятся в катастрофическом упадке, а в ходе военной интервенции на Тайвань Пекин может организовать морскую блокаду, пока ССО уничтожат руководство острова или атакуют его инфраструктуру.

Китай может провести оккупацию Тайваня на фоне неудачной военной операции США в Афганистане. Об этом пишет издание The Financial Times.

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Только в этом месяце военно-воздушные силы Китая направили около 150 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, а США со своими союзниками провели крупнейшие военно-морские учения в западной части Тихого океана.

Ситуацию вокруг Тайваня нагнетают и официальные власти Поднебесной. Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи пообещал, что "историческая задача полного воссоединения Родины обязательна будут выполнена", а остров Пекин предпочитает захватить мирным путем. Однако, добровольная капитуляция Тайваня немыслима, поэтому у Китая остается только военная сила.

На фоне эскалации ЦРУ объявило о создании нового подразделения, работа которого будет ориентирована на Китай. В заявлении разведчиков Поднебесную назвали "ключевым соперником" и "самой важной геополитической угрозой". Авторы статьи отмечают, что самым важным будет позиция подразделения по отношению к планам Китая на Тайвань. Министр обороны острова Чиу Гоченг уже предупреждал, что Поднебесная может вторгнуться к 2025 году, и назвал текущую ситуацию самой опасной за последние 40 лет.

Администрация Джо Байдена понимает, что Китай всячески будет пытаться вытеснить США из геополитики, а успешное вторжение Поднебесной на Тайвань будет означать конец господства Белого дома в Индо-Тихоокеанском регионе.

В ситуации с Тайванем США придерживаются тактики "стратегической двусмысленности" — стараться удержать Китай от военной операции, дав Пекину понять, что Вашингтон будет защищать остров от без предоставления явных гарантий безопасности. Однако в Белом доме опасаются, что расчеты КНР постоянно меняются и на ситуацию может негативно повлиять вывод американских войск из Афганистана.

Высокопоставленные лица США, как говорится в статье The FT, считают, что власти Китая убедили себя в том, что Штаты находятся в окончательном упадке, и хаотичный вывод войск из Афганистана стал последним доказательством этого. Во время военной интервенции Пекин может использовать методы "серой зоны" — морская блокада Тайваня или развертывание ССО, которым поставят задачу захвата власти острова или уничтожения инфраструктуры.

Другими словами, как отмечают авторы статьи, Китай решил выступить в роли лидера, переманивая себе тактику "стратегической двусмысленности", заставляя Вашингтон гадать, решатся ли власти Поднебесной на военную операцию и когда произойдет захват Тайваня.

Ранее Фокус сообщал об угрозе вторжения Китая на Тайвань. Президент острова Цай Инвэнь предупредила, что агрессия Китая будет иметь катастрофические последствия для всего региона, но Тайвань не будет поддаваться на провокации и давление со стороны Пекина.

Также Фокус в своей статье разбирался, сможет ли Тайвань остановить вторжение Китая.