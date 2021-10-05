"Будем делать все для защиты": президент Тайваня об угрозе вторжения КНР

Тайвань не будет поддаваться на провокации и давление так как они суверенное и независимое государство несмотря на заявления Китая о возвращении острова силой.

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что заявила, что агрессия Китая будет иметь катастрофические последствия для всего региона в случае нападения. Об этом президент написала в статье для Foreign Affair.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила около 150 самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня в первые четыре дня октября. В Китае такие действия назвали демонстрацией силы, но некоторые мировые правительства осудили такие действия, называя их запугиванием и агрессией. Также китайское правительство считает, что они вернут Тайвань, и даже если нужно будет, то сделают это силой.

[ + – ] Цай Инвэнь Фото: New York Post

Цай Инвэнь подчеркнула, что Тайвань стремиться к миру, но "если его демократия и образ жизни окажутся под угрозой, Тайвань сделает все возможное, чтобы защитить себя". В случае падения Тайваня, последствия для всего мира и региона в частности будут катастрофическими.

Тайвань не будет поддаваться на провокации и давление Китая несмотря на заявления китайских властей о том, что Тайвань — сепаратисты. Президент Тайваня считает, что они уже состоявшееся государство, и они не желают конфликтов.

Тот факт, что Тайвань как независимое государство признали лишь несколько государств, по словам президента, заставило их действовать ассиметрично, заключая соглашения или неофициальные партнерства с другими странами. Укрепить свой суверенитет Тайвань планирует инвестируя в оборонный потенциал, включая закупки оружия в США.

Напомним, 52 китайских боевых самолета вторглись в воздушное пространство Тайваня. 2 октября 39 боевых самолетов КНР нарушили воздушное пространство Тайваня.

Ранее Япония призвала Европу противостоять военной экспансии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.