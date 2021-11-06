На этот раз истребители: в тайванськую зону опознавания ПВО ворвалось 16 самолетов КНР (фото)

Третий месяц осени снова начинается с роста напряженности между Тайванем и Китаем. Месяц назад в эти дни вторгалось по 50 боевых самолетов армии НОАК.

В зону идентификации тайваньского ПВО вторглись 16 истребителей китайской армии. Об этом сообщает Минобороны Тайваня.

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По информации Министерства обороны, сегодня, 6 ноября, китайские истребители зашли в зону обнаружения ПВО. Был зафиксирован пролет десяти J-16 и шести J-10 НОАК. В ответ на действия китайской стороны, тайваньские военные привели в полную боеготовность свою систему ПВО.

Летчики китайских истребителей получили радио предупреждение о заходе в зону действия ПВО, а также ее активации.

[ + – ] Красной стрелкой указано движение J-16, а зеленой - J10 Фото: скриншот

Опознавательная зона действия ПВО — это воздушное пространство, в котором отслеживается идентификация и местонахождение летящих в нем воздушных судов в целях национальной безопасности. Зона распознавания ПВО отделено от территориального воздушного пространства страны и может выходить за ее пределы, чтобы дать стране больше времени для ответа на интересующие воздушные суда.

Хронология обострения отношений Тайваня с Китаем

Начиная с начала 2021 года в опознавательную зону действия ПВО Тайваня регулярно заходят китайские боевые самолеты. С осени ситуация обострилась. В сентябре самолеты НОАК вторгались в зону идентификации ПВО каждый день, кроме 2 сентября.

В период с 1 по 4 октября истребители, бомбардировщики и другие воздушные судна вторгались в зону Тайваня рекордным количеством. Сразу 52 самолета вошли в зону ПВО 4 октября. Обострение проходило на фоне празднования дня образования Китая и учений США в регионе.

Причина обострения между Китаем и Тайванем

Во время гражданской войны в КНР в 1940-х годах Тайвань получил автономию от Китая. Остров получил свою конституцию, армию и демократическое устройство. Тайваньское правительство считает себя суверенным государством.

В Китае планируют полностью вернуть остров под свой контроль. Си Цзиньпин неоднократно утверждал, что рано или поздно, но они вернут себе остров. Если потребуется, то они сделают это силой. После этого Джо Байден заявил, что они защитят остров от КНР.

Напомним, Китай стал использовать покинутый гражданский аэропорт для полетов над Тайванем, а также переделал устаревшие самолеты в БПЛА.