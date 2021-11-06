Цього разу винищувачі: у тайванську зону розпізнавання ППО увірвалося 16 літаків КНР (фото)

Третій місяць осені знову починається зі зростання напруженості між Тайванем та Китаєм. Місяць тому цими днями вдиралося по 50 бойових літаків армії НВАК.

До зони ідентифікації тайванського ППО вторглися 16 винищувачів китайської армії. Про це повідомляє Міноборони Тайваню.

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За інформацією Міністерства оборони, сьогодні, 6 листопада, китайські винищувачі зайшли до зони виявлення ППО. Було зафіксовано проліт десяти J-16 та шести J-10 НВАК. У відповідь на дії китайської сторони тайванські військові привели в повну боєздатність свою систему ППО.

Льотчики китайських винищувачів отримали радіо попередження про захід до зони дії ППО, а також її активацію.

[ + – ] Червоною стрілкою вказано рух J-16, а зеленою – J10 Фото: скриншот

Розпізнавальна зона дії ППО — це повітряний простір, в якому відстежується ідентифікація і місцеперебування повітряних суден, що летять у ньому, з метою національної безпеки. Зона розпізнавання ППО відокремлена від територіального повітряного простору країни і може виходити за її межі, щоб дати країні більше часу для відповіді на потенційно небезпечні ситуації.

Хронологія загострення відносин Тайваню з Китаєм

Починаючи з початку 2021 року до розпізнавальної зони дії ППО Тайваню регулярно заходять китайські бойові літаки. З осені ситуація загострилася. У вересні літаки НВАК вдиралися в зону ідентифікації ППО щодня, крім 2 вересня.

У період з 1 по 4 жовтня винищувачі, бомбардувальники та інші повітряні судна вторгалися до зони Тайваню рекордною кількістю. Відразу 52 літаки увійшли до зони ППО 4 жовтня. Загострення відбувалося на тлі святкування дня утворення Китаю та навчань США у регіоні.

Причина загострення між Китаєм та Тайванем

Під час громадянської війни у КНР у 1940-х роках Тайвань отримав автономію від Китаю. Острів отримав свою конституцію, армію та демократичний устрій. Тайванський уряд вважає себе суверенною державою.

У Китаї планують повністю повернути острів під контроль. Сі Цзіньпін неодноразово стверджував, що рано чи пізно, але вони повернуть собі острів. Якщо буде потрібно, то вони зроблять це силою. Після цього Джо Байден заявив, що вони захистять острів від КНР.

Нагадаємо, Китай почав використовувати покинутий цивільний аеропорт для польотів над Тайванем, а також переробив застарілі літаки до БПЛА.