"Ми зобов'язані це зробити": США захищатимуть Тайвань у випадку інтервенції Китаю

За словами Джо Байдена, не варто турбуватися про посилення китайських військових, адже весь світ знає, що "ми найпотужніші збройні сили у світовій історії".

Президент США Джо Байден заявив, що вони стануть на захист Тайваню, якщо Китай вторгнеться на їх територію. Про це повідомляє BBC.

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На тлі загострення відносин між Тайванем і Китаєм, США заявляють про готовність захистити невизнану державу. У відповідь на запитання журналістів, чи готовий Байден заприсягтися захищати Тайвань, американський лідер сказав "Так і так". При цьому немає необхідності турбуватися про те, чи стануть китайські військові могутнішими за американських.

"Китай, Росія і весь світ знають, що ми найпотужніші збройні сили у світовій історії", — заявив Байден.

Після цього президента запитали ще раз, чи стануть США на захист Тайваню, у разі нападу Китаю. На це Байден відповів, що вони зобов'язані це зробити.

Однак пізніше представник Білого дому заявив, що це не означає зміну політики Штатів.

США не мають офіційних дипломатичних відносин, але в країні діє закон про відносини з Тайванем, в якому вказується, що США повинні надати острову кошти для самозахисту.

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Як стверджують у виданні, будь-яка спроба повернути Тайвань під контроль Китаю буде складним завданням. Навіть якщо наказ на атаку буде, то після захоплення Тайваню, виникне важлива задача — зберегти контроль над територією, де більшість з 24-мільйонного населення виступає проти правління Комуністичної партії.

До того ж агресія призведе до регіональної нестабільності та ймовірної участі у бойових діях військових з Японії, Австралії та США.

Нагадаємо, Китай переробив застарілі винищувачі в безпілотники для ймовірної атаки на ППО Тайваню.

11 жовтня Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем точно відбудеться, якщо буде потреба, навіть силою. За 4 дні жовтня у повітряний простір Тайваню вторгалося близько 150 літаків КНР.