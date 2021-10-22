"Мы обязаны это сделать": США будут защищать Тайвань в случае интервенции Китая

По словам Джо Байдена, не стоит беспокоиться об усилении китайских военных, ведь весь мир знает, что "мы самые мощные вооруженные силы в мировой истории".

Президент США Джо Байден заявил, что они встанут на защиту Тайваня, если Китай вторгнется на их территорию. Об этом сообщает BBC.

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На фоне обострения отношений между Тайванем и Китаем, США заявляют о готовности защитить непризнанное государство. В ответ на вопрос журналистов, готов ли Байден поклясться защищать Тайвань, американский лидер сказал "Да и да". При этом нет необходимости беспокоится о том, станут ли могущественнее китайские военные, чем американские.

"Китай, Россия и весь остальной мир знают, что мы самые мощные вооруженные силы в мировой истории", — заявил Байден.

После этого президента спросили еще раз, встанут ли США на защиту Тайваня, в случае нападения Китая. На это Байден ответил, что они обязаны это сделать.

Однако позднее представитель Белого дома заявил, что это не означает изменение политики Штатов.

США не имеют официальных дипломатических отношений, но в стране действует закон об отношениях с Тайванем, в котором указывается, что США должны предоставить острову средства для самозащиты.

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Как утверждают в издании, любая попытка вернуть Тайвань под контроль Китаю будет сложнейшей задачей. Даже если приказ на атаку будет, то после захвата Тайваня, возникнет немаловажная задача — сохранить контроль над территорией, где подавляющее большинство из 24-миллионного населения выступает против правления Коммунистической партии.

Вдобавок агрессия приведет к региональной нестабильности и вероятного участия в боевых действиях военных из Японии, Австралии и США.

Напомним, Китай переделал устаревшие истребители в беспилотники для вероятной атаки на ПВО Тайваня.

11 октября Си Цзиньпин заявил, что воссоединение с Тайванем точно произойдет, в случае необходимости даже силой. За 4 дня октября в воздушное пространство Тайваня вторгалось около 150 самолетов КНР.