Китайський аналог F-22. Винищувач-невидимка J-20 хороший, але це неточно

Сі Цзіньпін наказав своїм військовим зосередитися на підготовці до війни, і навчання за участю J-20 свідчать, що військове керівництво прислухалося до цього заклику.

Якщо ВПС Народно-визвольної армії (НВАК) вступлять у збройний конфлікт, незрозуміло, чи принесе їм J-20 перевагу над супротивниками. Китаю протистоятимуть передові винищувачі F-16 Тайваню або нові індійські літаки Dassault Rafale французького виробництва.

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Фокус переклав текст Пітера Сучіу – журналіста зі штату Мічиган, присвячений китайському літаку п'ятого покоління J-20.

Військова техніка Китаю — таємниця за сімома печатками

Пекін докладає всіх зусиль, щоб тримати багато видів озброєння в таємниці, але в той же час він не може утриматися, щоб не висвітлити свої новітні та найбільші досягнення в державних ЗМІ. Один із прикладів – Chengdu J-20, також відомий як "Могутній дракон". Хоча всі можливості цього літака поки що невідомі, пара J-20 була помічена на державному телеканалі CCTV під час навчань.

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На короткому відео видно, як одномісний, двореактивний, усепогодний винищувач п'ятого покоління використовував десятки теплових пасток, які зазвичай використовують під час ближніх боїв із ракетами теплового наведення. На думку газети South China Morning Post, навчання за участю бойового літака, швидше за все, було задумано як демонстрація сили для іноземців, а також спосіб похвалитися можливостями літака перед співвітчизниками.

[ + – ] Китайський бойовий літак Chengdu J-20 Фото: emperornie

Вихід відеоролика зі стелс-літаком збігся з ескалацією напруженості в Південно-Китайському морі, у Тайванській протоці і, зокрема, на кордоні з Індією, де Пекін і Нью-Делі розмістили війська, танки та літаки.

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Президент Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм військовим зосередитися на "підготовці до війни", і навчання з J-20, безумовно, свідчать про те, що військове керівництво дослухається до цього заклику. Поки що малоймовірно, що Пекін зробить крок до конфронтації, проте ці навчання військової техніки почастішали. Минулого місяця J-20 був помічений над містом Цюйчжоу в Чжецзяні, усього за 20 хвилин польоту від Тайваню.

Китай також хвалив можливості літака, у тому числі його заявлену дальність польоту понад 1100 кілометрів, яка дозволить йому діяти над потенційними гарячими точками, такими як Південно-Китайське море.

Чи впорається винищувач J-20 із поставленим завданням?

Якщо ВПС Народно-визвольної армії (НВАК) вступлять у збройний конфлікт, незрозуміло, чи принесе їм J-20 перевагу над супротивниками. Китаю протистоятимуть передові винищувачі F-16 Тайваню або нові індійські літаки Dassault Rafale французького виробництва.

Незважаючи на те, що J-20 – дуже перспективний літак, у нього виникло багато проблем: зокрема, Китай навряд чи зумів створити для нього потужні двигуни. На початку цього року повідомлялося, що Китай навіть вирішив використати іноземний проект, розроблений Росією. Це може дати J-20 необхідний поштовх, і згодом він стане сильнішим. Ще один фактор – мала кількість літаків J-20, які стоять на озброєнні, хоча вважається, що в Пекіна їх не менше 50.

[ + – ] Схема літака Chengdu J-20

Китай і Індія вже вступили в бій — не на реальних літаках, а на словах, адже кожна сторона стверджує, що її винищувач перевершує свого суперника. Головком ВПС Індії похвалився, що Rafale досконаліший, ніж J-20, а Китай у відповідь заявив, що створив найкращий у світі винищувач. Принаймні поки що ці два літаки не вступали в реальний бій. Сподіваємось, цього не станеться.

Про автора

Пітер Сучіу – журналіст зі штату Мічиган, який пише для понад чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів. Автор кількох книг про військові головні убори, у тому числі A Gallery of Military Headdress, яку можна придбати на Amazon.com.

Ця стаття вперше вийшла в жовтні 2020 року та передруковується у зв'язку з інтересом читачів.