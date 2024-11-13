Американським HAWK кілька десятиліть: Тайвань не розкриває деталей передання ракет Україні

США можуть вимагати, щоб зняті з озброєння системи, вироблені в США, були повернуті назад, і поводитися з ними на свій розсуд, йдеться в заяві Міноборони Тайваню.

13 листопада міністр оборони Веллінгтон Ку не підтвердив повідомлень про те, що Тайвань передав Україні списані ракети та планує здійснити велику закупівлю зброї у Вашингтона. Про це повідомляє Focus Taiwan.

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Десятки батарей HAWK: Тайвань міг негласно переозброїти ППО України, — Forbes

Напередодні, 12 листопада, видання Forbes із посиланням на колишнього чиновника Пентагону Тоні Ху повідомило, що Тайвань передав надлишки зенітних ракетних батарей HAWK українським Повітряним силам.

На запитання журналістів про ракети для України міністр сказав, що тайванські військові більше не потребують ракет HAWK, яким кілька десятиліть. І списують їх відповідно до наявних правил.

Міністр національної оборони Тайваню Веллінгтон Ку

"Якщо американська сторона попросить повернути їх, ми зробимо це відповідно до правил і повернемо їх США. Потім США самі вирішать, що з ними робити", — пояснив Веллінгтон Ку.

Міністерство національної оборони Тайваню повідомило, що правила, на які посилався Ку, — це особливі норми управління застарілим військовим обладнанням.

Ракети HAWK

Американська сторона має право вимагати, щоб зняті з озброєння системи, вироблені в США, були повернуті назад, і поводитися з ними на розсуд, ідеться в заяві Міноборони Тайваню.

Міністра також розпитали про нещодавні повідомлення ЗМІ, в яких йшлося про те, що Тайвань може розглянути можливість великомасштабної закупівлі зброї, включно з есмінцями Aegis, розвідувальними літаками E-2D Advanced Hawkeye, ракетами Patriot і винищувачами F-35, щоб "показати, що вони серйозно налаштовані захищати Тайвань" після повернення в Білий дім адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо про те, що Тайвань із дозволу США передав Україні ракети MIM-23 Hawk.

Також повідомлялося, що росіяни готують тактичні штурмові дії на Запорізькому напрямку.