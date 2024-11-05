Тайвань передав Україні ракети MIM-23 Hawk: з дозволу США і через посередників

Колишній офіційний представник Ratheon Тоні Ху підтвердив передачу. Постачання тайванських систем Hawk Києву відбулося завдяки механізму Worldwide Warehouse.

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Напередодні, 4 листопада, Тоні Ху, колишній представник американської компанії Raytheon у Тайвані, підтвердив, що тайванські зенітно-ракетні комплекси середньої дальності MIM-23 Hawk непрямо поставили Україні. Про це військовий інструктор повідомив в ефірі тайванського YouTube-каналу 打臉名嘴.

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За його словами, ці системи ефективно проявили себе в нових умовах експлуатації. Постачання тайванських систем Hawk Києву відбулося завдяки механізму посередництва з третьої сторони та зусиллям США — Worldwide Warehouse.

Цей проєкт дозволяє країнам-союзникам передавати обладнання одна одній за згодою Вашингтона.

Водночас Ху не уточнив, про які саме країни, що брали участь у передачі тайванських ЗРК Києву, йдеться. Але він все ж підтвердив, що тайванські HAWK стали доступними союзникам, які їх потребують.

Експерт розповів, що у Тайваню налічується близько 900 Hawk (згідно з субтитрами під роликом), і зазначив, що відносно старі ракети можуть використовуватися в парі з Patriot, і що це відносно нове застосування.

Він також зазначив, що радари Sentinel добре зарекомендували себе на полі бою в Україні, але все ж додав, що тайванські GhostEye їх перевершують. Однак це нові системи, у яких можуть бути складнощі, пов'язані з розробкою. Знадобиться деякий час для налагодження.

GhostEye вже йдуть на експорт, за словами Ху, їх продали одній із країн НАТО, можливо Словаччині.

МІМ-23 HAWK

MIM-23 HAWK — це американські ЗРК класу "земля — повітря" виробництва компанії Raytheon. У 1971 році вони пройшли масштабне поліпшення і були замінені новими моделями. За даними глобальної розвідспільноти Jane, ймовірність успішного одного пострілу раніше становила 0.56, але у версії I-Hawk цей показник поліпшили до 0.85.

Згодом, у 1994 році, на зміну Hawk в американській армії прийшли Patriot. Останнім американським оператором цих ЗРК був Корпус морської піхоти, у 2002 році. Надалі їх також замінили — на FIM-92 Stinger.

Тайвань почав поступове зняття з озброєння системи HAWK у 2015 році. Замість них перевагу віддали системі Sky Bow III власної розробки.

Раніше висловлювалося припущення, що зняті з озброєння системи HAWK (а це близько сотні ПУ) можуть бути передані Україні. Однак пізніше міністр оборони Тайваню заявив, що системи будуть демонтовані, а не передані.

Нагадаємо, що у РФ випробовують самохідку 2С42 "Лотос" із новим типом боєприпасів.

Також повідомлялося, що 5 листопада стало відомо, що Китай представив нову 35-мм систему ППО SWS2.