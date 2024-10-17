Гаубиця HUMVEE 2-CT Hawkeye пройшла бойові випробування в Україні: подробиці і фото

Система оснащена 105-мм гарматою M20 з технологією Soft Recoil Technology, яка дозволяє знизити віддачу. Це уможливлює її встановлення на легку і маневрену платформу без втрати точності.

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На виставці AUSA 2024 компанія AM General 15 жовтня підтвердила, що мобільна гаубиця HUMVEE 2-CT Hawkeye пройшла бойові випробування в українській армії. Як повідомили розробники в інтерв'ю Army Recognition, артилерійська система довела свою ефективність і надійність в умовах активного військового конфлікту.

Мобільна артилерія нового покоління

HUMVEE 2-CT Hawkeye являє собою мобільну гаубичну систему на базі вантажівки HUMVEE, оснащену 105-мм гарматою і технологією Soft Recoil Technology, розробленою спільно з Mandus Group. Ця технологія дає змогу знизити віддачу, що уможливлює встановлення артилерії на легку і маневрену платформу, без втрати точності та стійкості.

Система забезпечує високу мобільність і здатність вести вогонь як прямою наводкою, так і непрямою на ходу.

Гаубиця HUMVEE 2-CT Hawkeye

Основні характеристики системи включають:

платформа — M1152A1 HUMVEE, розроблена для транспортування важкого вантажу;

гармата — 105-мм гармата M20, адаптована для мобільної платформи;

час підготовки — 1,5 хвилини до першого пострілу.

час на виконання завдання і відхід — 3 хвилини після двох пострілів.

Система також оснащена цифровою системою управління вогнем, що спрощує налаштування і прицілювання, дозволяючи уникнути складних процедур. Завдяки цим можливостям 2-CT Hawkeye може швидко перебудовуватися, уникаючи зустрічного вогню, що особливо важливо в умовах сучасного конфлікту.

Випробування в Україні та перспективи

Випробування в реальних бойових умовах в Україні підтверджують, що HUMVEE 2-CT Hawkeye привертає увагу як ефективний засіб артилерійської підтримки. Її висока мобільність і здатність швидко змінювати позиції дають значну перевагу на полі бою.

Оглядачі зазначають, що AM General планує продовжувати випробування на східноєвропейському театрі бойових дій, де попит на такі системи продовжує зростати.

Загалом HUMVEE 2-CT Hawkeye демонструє інноваційне рішення для сучасних військових вимог, поєднуючи мобільність із вогневою міццю, що робить цю систему важливим елементом майбутніх збройних конфліктів.

Важливо

AM General поставить армії США дві гаубиці Hawkeye 105 мм на вантажівці HUMVEE 2-CT

Нагадаємо, гаубиця Hawkeye на HMMWV залишається експериментальним прототипом, і не поставлена навіть американській армії. Рішення ухвалять за підсумками випробування на фронті в Україні.