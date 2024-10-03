AM General поставить армії США дві гаубиці Hawkeye 105 мм на вантажівці HUMVEE 2-CT

Гаубиця Hawkeye може бути встановлена на багато типів військових транспортних засобів: колісні, гусеничні, залізничні, водні.

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Американська компанія AM General, яку вважають світовим лідером у виробництві тактичних транспортних засобів, нещодавно отримала контракт від армії США на постачання двох мобільних гаубичних систем HUMVEE 2-CT Hawkeye калібру 105 мм для тестування можливостей. Про це пише портал Army Recognition.

AM General разом зі своїм стратегічним партнером Mandus Group інтегрують технологію м'якої віддачі (SRT) у легкий транспорт не на шкоду вогневій потужності. SRT вважається проривною технологією, яка знижує бойові навантаження для систем прямого і непрямого наведення, що дає змогу таким системам відповідати новим вимогам. Технологія вже готова і може бути розгорнута на наявних платформах озброєння на полі бою.

HUMVEE 2-CT (вантажний автомобіль M1152) використовується як мобільна платформа для гаубиці. Американська армія тестуватиме розробку Hawkeye MHS протягом наступного року. Вивчається і можливість інтеграції в інші бойові системи.

Систему мобільної артилерійської установки Hawkeye 105 мм уже тестувала 122-га польова артилерія Національної гвардії армії Іллінойсу в липні 2019 року.

Hawkeye 105 мм являє собою легку гаубицю, яка інтегрується з багатьма типами бойового транспорту. Завдяки легкості та низькій силі віддачі гаубиця може бути встановлена на багато типів військових транспортних засобів: колісні, гусеничні, залізничні, водні, повітряні та буксировані.

Нагадаємо, що віднедавна в арсеналі ЗСУ на передовій з'явилися американські самохідні гаубиці 2-CT Hawkeye калібру 105 мм на шасі всюдихода HMMWV. Таку розробку поставила в Україну все та ж AM General.

Також повідомлялося, що компанія Aselsan представила безпілотник ZMA-X з гарматою 25 мм і системами LIDAR.