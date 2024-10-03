Гармата 25 мм і системи LIDAR: компанія Aselsan представила безпілотник ZMA-X (фото)

Це вже третій важкий наземний безпілотник, розроблений турецькою оборонною компанією, поряд із Shadow Rider від FNSS і Alpar від Otokar.

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На виставці Teknofest 2024 у Туреччині, яка проходить з 2 по 6 жовтня, місцева компанія Aselsan представила безпілотну наземну машину ZMA-X, в основі якої модернізована ACV-15, також відома як бойова машина піхоти ZMA-15. Про це пише TurDef.

Це вже третій важкий наземний безпілотник, розроблений турецькою оборонною компанією, поряд із Shadow Rider від FNSS і Alpar від Otokar. ZMA-X оснащений безпілотною баштовою системою Nefer калібру 25 мм виробництва компанії Aselsan з додатковими бронеплитами та системами LIDAR.

UGV ZMA-X

Дистанційно керована вежа перетворює ACV-15 на безпілотну платформу.

УГВ ZMA-X

Для поліпшення захисту машини додали додаткові броньові пластини, аналогічні встановленим на модернізованій ACV-15. Машина оснащена системами LIDAR, які покращують ситуаційну обізнаність, аналогічно до датчиків ближньої дії, що використовуються в комплекті для переобладнання UGV Shadow Rider для броньованої бойової машини M113.

УГВ ZMA-X

Nefer, також відома як SARP 100/25, являє собою безпілотну вежу, розроблену Aselsan для тактичних транспортних засобів. Вона сумісна з системами озброєння НАТО і російськими розробками.

Серед основних характеристик Nefer: автоматичне відстеження цілі, балістичні розрахунки і можливість вражати нерухомі та рухомі цілі під час переміщення транспортного засобу

Вежа Nefer комплектується низкою основних і спарених установок, включно з автоматичними гарматами: MK44, 2A42, M242, KBA і M811. Серед спарених озброєнь: 12,7-мм кулемети M2 і NSV, а також 7,62-мм кулемети FN MAG58/M240 і PKT.

Вежа оснащена денними та нічними системами візуалізації та гіростабілізованою платформою, яка забезпечує точність. Серед інших функцій — лазерний далекомір, система управління вогнем, лічильник патронів і попередження про останній боєприпас.

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