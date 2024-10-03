РФ потрібні носії під ФАБ-9000, які хотіли з'єднати з ракетами "Союз", — Defense Express

За словами українських аналітиків, в історії із застосуванням ОДАБ-9000 передбачалося, що у росіян можуть бути важкі бомбардувальники Ту-16.

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У середу 2 жовтня з'явилися повідомлення про ймовірне застосування російськими військами у Вовчанську авіабомби ОДАБ-9000. ОТУ "Харків" згодом це спростувало. Публікації викликали резонанс в інформаційному просторі, бо йшлося про найпотужніший неядерний боєприпас, який є у військ РФ. Про це пише Defense Express.

За словами українських аналітиків, в історії із застосуванням ОДАБ-9000 передбачалося, що у росіян можуть бути важкі бомбардувальники Ту-16.

"Асоціативна зв'язка "Ту-16 як носій дев'ятитонної авіабомби" насправді логічна, бо є такий історичний приклад. Під час війни в Афганістані (1979 – 1989 роки) Радянський Союз використовував бомбардувальники цього типу для скидання ФАБ-9000", — зазначають автори публікації. Водночас, за їхніми словами, літаки типу Ту-16 зняли з озброєння в 90-х роках. У РФ і в Україні їх або розрізали на брухт, або утилізували в межах експериментів, наприклад використовували як повітряні мішені.

"Тому у росіян навряд чи можуть бути такі справні бомбардувальники хоча б для гіпотетичного використання у війні проти України", — підсумовує Defense Express.

У жовтні 2023 року Дмитро Рогозін (у минулому голова "Роскосмосу", а нині представник окупаційної адміністрації Запорізької області) пропонував додати на ракету-носій "Союз" ту ж ФАБ-9000 як бойову частину. І потім використовувати таку бойову систему для ударів по містах України.

Аналітики вважають таку ідею технічно нереалістичною. Але сама заява Рогозіна показова в тому сенсі, що росіяни шукають можливості для застосування великокаліберних бомб в Україні.

Будь-які повідомлення про застосування росіянами особливо потужних ФАБів в Україні варто піддавати сумніву і спиратися в подібних історіях на офіційні повідомлення від представників військового командування, попередили автори публікації.

Нагадаємо, що російські війська почали активні штурми поблизу Курахового і застосовують тактику, аналогічну Вугледару.

Раніше повідомлялося, що американські аналітики намагаються використати ситуацію в Лівані, щоб просунути міжнародні структури, в яких домінує РФ.