На думку вашингтонських аналітиків, Кремль може намагатися використовувати події на Близькому Сході у своїх інтересах, серед іншого, просувати ініціативи зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

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1 жовтня заступник голови російського МЗС Михайло Богданов засудив наземну операцію Армії оборони Ізраїлю на півдні Лівану під час зустрічі з послом Лівану у РФ. Богданов на зустрічі з послом Лівану Шаукі Бу Нассаром рішуче засудив появу наземних військ Ізраїлю в Лівані та наголосив, що РФ виступає проти ймовірних ізраїльських політичних убивств. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 2 жовтня.

За словами Богданова, Лівану необхідно надати гуманітарну допомогу, також він наголосив на необхідності забезпечити безпечну евакуацію російських громадян із Лівану. Посол РФ в Ізраїлі Анатолій Вікторов закликав до негайного припинення військових дій на Близькому Сході, а глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся з послами неназваних арабських держав і закликав до негайного припинення військових операцій у Газі.

На думку вашингтонських аналітиків, Кремль може намагатися використати близькосхідні події у своїх інтересах для просування міжнародних структур, у яких домінантну роль відводять Росії, зокрема і пов'язаних із Кремлем ініціатив зі створення альтернативної "євразійської архітектури безпеки".

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив 2 жовтня, що голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас прийняв запрошення РФ відвідати саміт БРІКС у Казані 22-24 жовтня, де, крім усього іншого, обговорюватимуть питання, пов'язані з Близьким Сходом.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, від чого насправді помер керівник угруповання "Хезболла" Хасан Насралла, адже його тіло знайшли без пошкоджень.

Також повідомлялося, що ізраїльська розвідка майже 20 років збирала дані, щоб ліквідувати лідера "Хезболли".