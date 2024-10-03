РФ нужны носители под ФАБ-9000, которые хотели соединить с ракетами "Союз", — Defense Express

По словам украинских аналитиков, в истории с применением ОДАБ-9000 предполагалось, что у россиян могут быть тяжелые бомбардировщики Ту-16.

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В среду 2 октября появились сообщения о предполагаемом применении российскими войсками в Волчанске авиабомбы ОДАБ-9000. ОТУ "Харьков" впоследствии это опровергло. Публикации вызвали резонанс в информационном пространстве, потому что речь шла о самом мощном неядерном боеприпасе, который имеются у войск РФ. Об этом пишет Defense Express.

По словам украинских аналитиков, в истории с применением ОДАБ-9000 предполагалось, что у россиян могут быть тяжелые бомбардировщики Ту-16.

"Ассоциативная связка "Ту-16 как носитель девятитонной авиабомбы" на самом деле логична, потому что есть такой исторический пример. Во время войны в Афганистане (1979 – 1989 годы) Советский Союз использовал бомбардировщики этого типа для сбросов ФАБ-9000", — отмечают авторы публикации. Вместе с тем, по их словам, самолеты типа Ту-16 сняли с вооружения в 90-х годах. В РФ и в Украине их либо разрезали на лом, либо утилизировали в рамках экспериментов, например использовали как летающие мишени.

"Потому у россиян вряд ли могут быть такие исправные бомбардировщики хотя бы для гипотетического использования в войне против Украины", — заключает Defense Express.

В октябре 2023 года Дмитрий Рогозин (в прошлом глава "Роскосмоса", а ныне представитель оккупационной администрации Запорожской области) предлагал добавить на ракету-носитель "Союз" ту же ФАБ-9000 как боевую часть. И затем использовать такую боевую систему для ударов по городам Украины.

Аналитики считают такую идею технически нереалистичной. Но само заявление Рогозина показательно в том смысле, что россияне ищут возможности для применения крупнокалиберных бомб в Украине.

Любые сообщения о применении россиянами особо мощных ФАБов в Украине стоит подвергать сомнению и опираться в подобных историях на официальные сообщения от представителей военного командования, предупредили авторы публикации.

Напомним, что российские войска начали активные штурмы вблизи Курахово и применяют тактику, аналогичную Угледару.

Ранее сообщалось, что американские аналитики пытаются использовать ситуацию в Ливане, чтобы продвинуть международные структуры, в которых доминирует РФ.