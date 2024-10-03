Тактика, как в Угледаре: ВС РФ начали активные штурмы вблизи Курахово, — бойцы ВСУ

По словам военнослужащего Станислава Бунятова, после Угледара новой целью ВС РФ будут населенные пункты Богоявленка и Дальнее. Боец с позывным "Мучной" отмечает, что россиянам остается 5 км до перерезания дороги снабжения севернее Курахово.

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В Донецкой области ВС РФ уже штурмуют в районе Измайловки, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ к северу от Курахово. Об этом в своем телеграм-канале 3 октября сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной.

"Покровское направление: стоим крепко, наши казаки из 25-й ОПДБр минусуют п**аров в поле один за другим! У нас очень выгодные позиции, если фланги будут стоять то прорваться хряки дальше не смогут", — рассказал он.

Несколько хуже ситуация, по его словам, на Кураховском направлении, где ВС РФ уже начали штурмы в районе Измайловки.

"Об окрестностях Новоселидовки не слышал, чтобы туда добрался враг, а вот в сторону Измайловки да. Уже происходят штурмовые действия, до перерезания последней дороги снабжения севернее Курахово, противнику осталось пройти 5 км. Цель врага — это занять высоты над этими селами, чтобы эта дорога простреливалась как примерно в Угледаре", — проинформировал "Мучной".

Военный 24-й ОШБр Станислав Бунятов в своем телеграмм-канале "Говорят Снайпер" сообщил, что после Угледара новая цель для ВС РФ на этом направлении — Богоявленка и село Дальнее под Курахово.

"Создание клещей — не просто красные границы на карте, это расширение зоны работы артиллерии, дронов, ухудшение нашей логистики, ограниченная возможность работы нашей артиллерии и дронов, возможность вражеским ДРГ просачиваться в наши тылы и тому подобное. Движение п**аров на Донбассе, по сравнению с 2023, нереально быстрое", — отметил он.

Также боец Сил обороны с позывным "Бахмутский Демон" проинформировал, что оккупанты нацелились на Курахово.

"П**арня ставит целью Курахово. Продолжаются бои, будет трудно, но должны остановить", — написал он.

В сводке Генштаба ВСУ 3 октября сообщалось, что на Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанное Второе и Екатериновка.

На Времовском направлении противник совершил шесть штурмов украинских позиций в районе Богоявленки.

Напомним, что 2 октября сообщалось, что ВС РФ продвинулись к шахте "Кураховская" и создают проблемы в Горняке.