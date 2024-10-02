ВС РФ продвинулись к шахте "Кураховская" и создают проблемы в Горняке: боец о боях под Цукурино

Россияне пытаются прорваться за линию железной дороги и пробивают себе путь к населенному пункту Вишневое, чтобы охватить Селидово с севера. Также они продолжают наносить удары севернее и на юг в направлении Цукурино, говорит военный.

Related video

Российские оккупанты на Кураховском направлении пытаются прорвать линию обороны неподалеку от железной дороги в направлении Цукурино. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Враг продолжает наносить удары севернее и на юг в направлении Цукурино. Противник пытается прорваться за линию железной дороги, зато пробивает себе путь к населенному пункту Вишневое, чтобы охватить Селидово с севера. Также растет угроза с юга, где хряки продвинулись к шахте "Кураховская", — рассказал он.

Карта боев в Донецкой области DeepState

Военный добавил, что украинский танк уже выезжал отрабатывать по россиянам, которые пытались там продвинуться, а FPV-дроны Сил обороны ему помогали.

"Однако, враг не собирается на этом останавливаться и добавляет еще новые группы пушечного мяса. Таким образом они хотят развернуть наступление в сторону Измайловки, что очевидно из их продвижения. Тем самым может образоваться проблема в Горняке если не удержать соседнее село", — проинформировал "Мучной".

В сводке Генштаба 2 октября сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны отражали 25 штурмовых и наступательных действий агрессора вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Красный Яр, Лысовка, Новогродовка и Селидово. На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак в районах населенных пунктов Цукурино, Горняк, Георгиевка, Константиновка и Екатериновка.

Напомним, что 2 октября сообщалось, что ВС РФ формируют штурмовые подразделения в районе Роботино, чтобы захватить позиции украинцев на выступлении и дальше двигаться дальше на Орехов.