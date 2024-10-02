ЗС РФ просунулися до шахти "Курахівська" і створюють проблеми у Гірнику: боєць про бої під Цукуриним

Росіяни намагаються прорватися за лінію залізної дороги і пробивають собі шлях до населеного пункту Вишневе, щоб охопити Селидове з півночі. Також вони продовжують завдавати удари північніше та на південь в напрямку Цукуриного, говорить військовий.

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Російські окупанти на Курахівському напрямку намагаються прорвати лінію оборони неподалік залізниці в напрямку Цукуриного. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборон з позивним "Мучной".

"Ворог продовжує завдавати удари північніше та на південь в напрямку Цукуриного. Противник намагається прорватися за лінію залізки, натомість пробиває собі шлях до населеного пункту Вишневе, щоб охопити Селидове з півночі. Також зростає загроза з півдня, де кнури просунулися до шахти "Курахівська", — розповів він.

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Військовий додав, що український танк вже виїздив відпрацьовувати по росіянах, які намагалися там просунутися, а FPV-дрони Сил оборони йому допомагали.

"Проте, ворог не збирається на цьому зупинятися та додає ще нові групи гарматного м'яса. Таким чином вони хочуть розгорнути наступ у бік Ізмайлівки, що є очевидним з їхнього просування. Тим самим може утворитися проблема у Гірнику якщо не втримати сусіднє село", — проінформував "Мучной".

В зведенні Генштабу 2 жовтня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони відбивали 25 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Красний Яр, Лисівка, Новогродівка та Селидове. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

Нагадаємо, що 2 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ формують штурмові підрозділи в районі Роботиного, щоб захопити позиції українців на виступі і рухатись далі на Оріхів.