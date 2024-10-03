Тактика, як у Вугледарі: ЗС РФ почали активні штурми поблизу Курахового, — бійці ЗСУ

За словами військовослужбовця Станіслава Бунятова, після Вугледара новою ціллю ЗС РФ будуть населені пункти Богоявленка та Дальнє. Боєць з позивним "Мучной" наголошує, що росіянам залишається 5 км до перерізання дороги постачання північніше Курахового.

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На Донеччині ЗС РФ вже штурмують в районі Ізмайлівки, щоб перерізати трасу постачання ЗСУ на північ від Курахового. Про це в своєму телеграм-каналі 3 жовтня повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной.

"Покровський напрямок: стоїмо міцно, наші козаки з 25-ї ОПДБр мінусують п**арів у полі один за одним! У нас дуже вигідні позиції, якщо фланги стоятимуть то прорватися кнури далі не зможуть", — розповів він.

Дещо гірша ситуація, за його словами, на Курахівському напрямку, де ЗС РФ вже почали штурми в районі Ізмайлівки.

"Про околиці Новоселідівки не чув, щоб туди добрався ворог, а ось у бік Ізмайлівки так. Вже відбуваються штурмові дії, до перерізання останньої дороги постачання північніше Курахове, противнику залишилося пройти 5 км. Мета ворога — це зайняти висоти над цими селами, щоб ця дорога прострілювалася, як приблизно у Вугледарі", — повідомив "Мучной".

Військовий 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив, що після Вугледара нова ціль для ЗС РФ на цьому напрямку — Богоявленка та село Дальнє під Кураховим.

"Створення кліщів — не просто червоні кордони на карті, це розширення зони роботи артилерії, дронів, погіршення нашої логістики, обмежена можливість роботи нашої артилерії та дронів, можливість ворожим ДРГ просочуватися в наші тили, тощо. Рух п**арів на Донбасі, порівняно з 2023-м, нереально швидкий", — зауважив він.

Також боєць Сил оборони з позивним "Бахмутський Демон" проінформував, що окупанти націлилися на Курахове.

"П**арня ставить за ціль Курахове. Тривають бої, буде важко, але маємо зупинити", — написав він.

В зведенні Генштабу ЗСУ 3 жовтня повідомлялося, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка.

На Времівському напрямку противник здійснив шість штурмів українських позицій в районі Богоявленки.

Нагадаємо, що 2 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ просунулися до шахти "Курахівська" і створюють проблеми у Гірнику.