Пушка 25 мм и системы LIDAR: компания Aselsan представила беспилотник ZMA-X (фото)

Это уже третий тяжелый наземный беспилотник, разработанной турецкой оборонной компанией, наряду с Shadow Rider от FNSS и Alpar от Otokar.

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На выставке Teknofest 2024 в Турции, которая проходит с 2 по 6 октября, местная компания Aselsan представила беспилотную наземную машину ZMA-X, в основе которой модернизированная ACV-15, также известная как боевая машина пехоты ZMA-15. Об этом пишет TurDef.

Это уже третий тяжелый наземный беспилотник, разработанной турецкой оборонной компанией, наряду с Shadow Rider от FNSS и Alpar от Otokar. ZMA-X оснащен беспилотной башенной системой Nefer калибра 25 мм производства компании Aselsan с дополнительными бронеплитами и системами LIDAR.

Дистанционно управляемая башня превращает ACV-15 в беспилотную платформу.

UGV ZMA-X

Для улучшения защиты машины добавили дополнительные броневые пластины, аналогичные установленным на модернизированной ACV-15. Машина оснащена системами LIDAR, которые улучшают ситуационную осведомленность, аналогично датчикам ближнего действия, используемым в комплекте для переоборудования UGV Shadow Rider для бронированной боевой машины M113.

UGV ZMA-X

Nefer, также известная как SARP 100/25, представляет собой беспилотную башню, разработанную Aselsan для тактических транспортных средств. Она совместима с системами вооружения НАТО и российскими разработками.

В числе основных характеристик Nefer: автоматическое отслеживание цели, баллистические расчеты и возможность поражать неподвижные и движущиеся цели при перемещении транспортного средства

Башня Nefer комплектуется рядом основных и спаренных установок, включая автоматические пушки: MK44, 2A42, M242, KBA и M811. Среди спаренных вооружений: 12,7-мм пулеметы M2 и NSV, а также 7,62-мм пулеметы FN MAG58/M240 и PKT.

Башня оснащена дневными и ночными системами визуализации и гиростабилизированной платформой, которая обеспечивает точность. Среди других функций — лазерный дальномер, система управления огнем, счетчик патронов и предупреждение о последнем боеприпасе.

Напомним, что, по информации Defense Express, РФ не хватает носителей под ФАБ-9000, которые Рогозин хотел соединить с ракетами "Союз".

Также сообщалось, что эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко рассказал, что ВСУ поразили РЛС "Небо-М", и почему это уникальное явление.