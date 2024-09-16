США тестують в Україні гаубиці Hawkeye на всюдиході HMMWV, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів, поки що Hawkeye на HMMWV залишається експериментальним прототипом, його не поставлено навіть американській армії. Рішення ухвалять за підсумками випробування на фронті в Україні.

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Віднедавна ЗСУ використовують на передовій американській самохідній гаубиці 2-CT Hawkeye калібру 105 мм, встановлені на шасі всюдихода HMMWV. Цю зброю поставила в Україну американська компанія AM General. За наявними даними, перші випробування нових систем почалися у квітні 2024 року після секретного постачання. Про це пише Army Recognition.

Наявність таких гаубиць біля лінії фронту в Україні свідчить про те, що нещодавні випробування завершилися успішно. До всього іншого, оцінка ефективності такої гібридної моделі на полі бою може вплинути на рішення Пентагону щодо їхнього прийняття на власне озброєння.

13 вересня 2024 року з'явилися перші візуальні докази: фотографія 2-CT Hawkeye, яку випробовують українські військові, днями опублікував Telegram-канал НІП "Тиск". Про точну дату і місце знімання не повідомляється. Незабаром після цього на сайті виробника AM General з'явилися додаткові фотографії, імовірно, зроблені в Україні.

Фото: AM General | Характеристики HUMVEE Hawkeye MHS

Автори публікації зазначають, що наразі Hawkeye залишається експериментальним прототипом і ще не поставлений на конвеєр. Було вироблено лише кілька одиниць, дві з яких передали армії США.

2-CT Hawkeye встановлений на M1152 Humvee, дводверному автомобілі загальною масою 6,4 тонни, з турбодизельним двигуном V8 потужністю 205 к. с. і антиблокувальною гальмівною системою. Для розміщення 105-мм гаубиці шасі автомобіля посилили, а саму гаубицю значно полегшили.

Було інтегровано технологію Soft Recoil для стабілізації шасі HMMWV під час ведення вогню, бо в іншому разі конструкція та артилерійська система могли б руйнуватися через віддачу.

Уся система складається з двох транспортних засобів HMMWV 2-CT: один служить платформою для гаубиці, другий — перевозить екіпаж і боєприпаси. Така конфігурація забезпечує мобільність на полі бою, дає змогу вести вогонь і потім залишати позицію менш ніж за три хвилини.

Уразливості 2-CT Hawkeye на Humvee

Фото: AM General | Характеристики HUMVEE Hawkeye MHS

Попри значні технічні можливості, військові експерти наголошують, що американські самохідні гаубиці не повністю захищені від атак противника, особливо від російських FPV-дронів.

Варто також зазначити, що 2021 року Пентагон уклав з AM General угоду на постачання двох різновидів Humvee 2-CT Hawkeye. За словами журналістів, у Міноборони США планували почати тестування цих систем 2022 року, щоб за підсумками вирішити, чи варто закуповувати їх для власної армії.

"Однак наразі офіційних повідомлень від Пентагону не надходило, це означає, що те, як Hawkeye себе зарекомендують в Україні, вплине на остаточне рішення", — зазначають автори публікації.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗС РФ перебувають у "котлі" під Кореневим Курської області.

Також повідомлялося, що у ЗС РФ перепрошивають захоплені дрони ЗСУ, використовуючи спеціальні пристрої.