США тестируют на передовой в Украине гаубицы Hawkeye на вездеходе HMMWV, — СМИ (фото)

По словам журналистов, пока Hawkeye на HMMWV остается экспериментальным прототипом, и не поставлен даже американской армии. Решение примут по итогам испытания на фронте в Украине.

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С недавних пор ВСУ используют на передовой американские самоходные гаубицы 2-CT Hawkeye калибра 105 мм, установленные на шасси вездехода HMMWV. Это оружие поставила в Украину американская компания AM General. По имеющимся данным, первые испытания новых систем начались в апреле 2024 года после секретной поставки. Об этом пишет Army Recognition.

Присутствие таких гаубиц возле линии фронта в Украине говорит о том, что недавние испытания завершились успешно. Ко всему прочему, оценка эффективности такой гибридной модели на поле боя может повлиять на решение Пентагона относительно их принятия на собственное вооружение.

13 сентября 2024 года появились первые визуальные доказательства: фотография 2-CT Hawkeye, которую испытывают украинские военные, на днях опубликовал Telegram-канал НІП "Тиск". О точной дате и месте съемки не сообщается. Вскоре после этого на сайте производителя AM General появились дополнительные фотографии, предположительно, сделанные в Украине.

Фото: AM General | Характеристики HUMVEE Hawkeye MHS

Авторы публикации отмечают, что пока Hawkeye остается экспериментальным прототипом и еще не поставлен на конвейер. Было произведено всего несколько единиц, две из которых передали армии США.

2-CT Hawkeye установлен на M1152 Humvee, двухдверном автомобиле общей массой 6,4 тонны, с турбодизельным двигателем V8 мощностью 205 л/с и антиблокировочной тормозной системой. Для размещения 105-мм гаубицы шасси автомобиля усилили, а саму гаубицу значительно облегчили.

Была интегрирована технология Soft Recoil для стабилизации шасси HMMWV во время ведения огня, поскольку в противном случае конструкция и артиллерийская система могли бы разрушаться из-за отдачи.

Вся система состоит из двух транспортных средств HMMWV 2-CT: одно служит платформой для гаубицы, второе — перевозит экипаж и боеприпасы. Такая конфигурация обеспечивает мобильность на поле боя, позволяет вести огонь и затем покидать позицию менее чем за три минуты.

Уязвимости 2-CT Hawkeye на Humvee

Фото: AM General | Характеристики HUMVEE Hawkeye MHS

Несмотря на внушительные технические возможности, военные эксперты подчеркивают, что американские самоходные гаубицы не вполне защищены от атак противника, в особенности от российских FPV-дронов.

Стоит также отметить: что в 2021 году Пентагон заключил с AM General соглашение на поставку двух разновидностей Humvee 2-CT Hawkeye. По словам журналистов, в Минобороны США планировали начать тестирование этих систем в 2022 году, чтобы по итогам решить, стоит ли их закупать их для собственной армии.

"Однако пока официальных сообщений от Пентагона не поступало, что указывает на то, что то, как Hawkeye себя зарекомендуют в Украине, повлияет на конечное решение", — отмечают авторы публикации.

Напомним, что, по данным DeepState, ВС РФ находятся в "котле" под Кореневым Курской области.

Также сообщалось, что в ВС РФ перепрошивают захваченные дроны ВСУ. используя специальные устройства.