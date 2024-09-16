"Новое оборудование": в ВС РФ перепрошивают захваченные дроны ВСУ при помощи особого устройства

Российский военный утверждает, что новые станции позволяют не только перепрошивать украинские БПЛА, но и использовать в военных целях дроны, поставляемые волонтерами.

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Российские подразделения группировки войск "Днепр" получили наземные станции управления НСУ 2.0, которые якобы позволяют быстро перепрошивать захваченные беспилотные летательные аппараты Сил обороны Украины. Об этом заявил командир взвода воздушной разведки с позывным "Топаз" в комментарии российскому агентству ТАСС.

Российский военный утверждает, что новые станции позволяют не только перепрошивать украинские БПЛА, но и использовать в военных целях дроны, поставляемые волонтерами. По его словам, с их помощью можно работать на любых БПЛА, независимо от частоты.

"Новое оборудование мы получили, НСУ 2.0", — заявил "Топаз".

Оккупант также уточнил, что наземная станция была разработана Фондом содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова.

Напомним, по данным военного эксперта Джека Уотлинга, Россия оснащает свои БПЛА SIM-картами украинских операторов для дополнительной навигации. Данную тактику россияне применяют как минимум с конца 2023 года.

Также сообщалось, что российские военные активно применяют на поле боя в Курской области новые беспилотники, управляемые через оптоволокно и устойчивые к радиопомехам. По словам россиян, БПЛА разработан научно-промышленным центром "Ушкуйник" из Великого Новгорода и называется "Князь Вандал Новгородский".