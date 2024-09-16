"Нове обладнання": у ЗС РФ перепрошивають захоплені дрони ЗСУ за допомогою особливого пристрою

Російський військовий стверджує, що нові станції дають змогу не тільки перепрошивати українські БПЛА, а й використовувати у військових цілях дрони, які поставляють волонтери.

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Російські підрозділи угруповання військ "Дніпро" отримали наземні станції управління НСУ 2.0, які нібито дозволяють швидко перепрошивати захоплені безпілотні літальні апарати Сил оборони України. Про це заявив командир взводу повітряної розвідки з позивним "Топаз" у коментарі російському агентству ТАСС.

Російський військовий стверджує, що нові станції дають змогу не тільки перепрошивати українські БПЛА, а й використовувати у військових цілях дрони, які постачають волонтери. За його словами, з їхньою допомогою можна працювати на будь-яких БПЛА, незалежно від частоти.

"Нове обладнання ми отримали, НСУ 2.0", — заявив "Топаз".

Окупант також уточнив, що наземну станцію розробив Фонд сприяння безпеці та обороні імені П. А. Судоплатова.

Нагадаємо, за даними військового експерта Джека Вотлінга, Росія оснащує свої БПЛА SIM-картками українських операторів для додаткової навігації. Цю тактику росіяни застосовують щонайменше з кінця 2023 року.

Також повідомлялося, що російські військові активно застосовують на полі бою в Курській області нові безпілотники, керовані через оптоволокно і стійкі до радіоперешкод. За словами росіян, БПЛА розроблений науково-промисловим центром "Ушкуйник" з Великого Новгорода і називається "Князь Вандал Новгородський".