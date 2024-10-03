AM General поставит армии США две гаубицы Hawkeye 105 мм на грузовике HUMVEE 2-CT

Гаубица Hawkeye может быть установлена на многие типы военных транспортных средств — будь то колесные, гусеничные, железнодорожные, водные и т.д.

Related video

Американская компания AM General, считающаяся мировым лидером в производстве тактических транспортных средств, недавно получила контракт от армии США на поставку двух мобильных гаубичных систем HUMVEE 2-CT Hawkeye калибра 105 мм для тестирования возможностей. Об этом пишет портал Army Recognition.

AM General вместе со своим стратегическим партнером Mandus Group интегрируют технологию мягкой отдачи (SRT) в легкий транспорт не в ущерб огневой мощи. SRT считается прорывной технологией, которая снижает боевые нагрузки для систем прямого и непрямого наведения, что позволяет таким системам соответствовать новым требованиям. Технология уже готова и может быть развернута на существующих платформах вооружения на поле боя.

HUMVEE 2-CT (грузовой автомобиль M1152) используется в качестве мобильной платформы для гаубицы. Американская армия будет тестировать разработку Hawkeye MHS в течение следующего года. Изучается и возможность интеграции в другие боевые системы.

Система мобильной артиллерийской установки Hawkeye 105 мм уже тестировалась 122-й полевой артиллерией Национальной гвардии армии Иллинойса в июле 2019 года.

Hawkeye 105 мм представляет собой легкую гаубицу, которая интегрируется со многими типами боевого транспорта. Благодаря легкости и низкой силе отдачи гаубица может быть установлена на многие типы военных транспортных средств: колесные, гусеничные, железнодорожные, водные, воздушные и буксируемые.

Напомним, что с недавних пор в арсенале ВСУ на передовой появились американские самоходные гаубицы 2-CT Hawkeye калибра 105 мм на шасси вездехода HMMWV. Такую разработку поставила в Украину все та же AM General.

Также сообщалось, что компания Aselsan представила беспилотник ZMA-X с пушкой 25 мм и системами LIDAR.