Гаубица HUMVEE 2-CT Hawkeye прошла боевые испытания в Украине: подробности и фото

Система оснащена 105-мм пушкой M20 с технологией Soft Recoil Technology, которая позволяет снизить отдачу. Это делает возможным ее установку на легкую и маневренную платформу без потери точности.

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На выставке AUSA 2024 компания AM General 15 октября подтвердила, что мобильная гаубица HUMVEE 2-CT Hawkeye прошла боевые испытания в украинской армии. Как сообщили разработчики в интервью Army Recognition, артиллерийская система доказала свою эффективность и надежность в условиях активного военного конфликта.

Мобильная артиллерия нового поколения

HUMVEE 2-CT Hawkeye представляет собой мобильную гаубичную систему на базе грузовика HUMVEE, оснащенную 105-мм пушкой и технологией Soft Recoil Technology, разработанной совместно с Mandus Group. Эта технология позволяет снизить отдачу, что делает возможным установку артиллерии на легкую и маневренную платформу, без потери точности и устойчивости.

Система обеспечивает высокую мобильность и способность вести огонь как прямой наводкой, так и непрямой на ходу.

Гаубица HUMVEE 2-CT Hawkeye

Основные характеристики системы включают:

платформа — M1152A1 HUMVEE, разработанная для транспортировки тяжелого груза;

орудие — 105-мм пушка M20, адаптированная для мобильной платформы;

время подготовки — 1,5 минуты до первого выстрела.

время на выполнение задачи и уход — 3 минуты после двух выстрелов.

Система также оснащена цифровой системой управления огнем, что упрощает настройку и прицеливание, позволяя избежать сложных процедур. Благодаря этим возможностям 2-CT Hawkeye может быстро перестраиваться, уходя от встречного огня, что особенно важно в условиях современного конфликта.

Испытания в Украине и перспективы

Испытания в реальных боевых условиях в Украине подтверждают, что HUMVEE 2-CT Hawkeye привлекает внимание как эффективное средство артиллерийской поддержки. Ее высокая мобильность и способность быстро менять позиции дают значительное преимущество на поле боя.

Обозреватели отмечают, что AM General планирует продолжать испытания на восточноевропейском театре боевых действий, где спрос на такие системы продолжает расти.

В целом HUMVEE 2-CT Hawkeye демонстрирует инновационное решение для современных военных требований, сочетая мобильность с огневой мощью, что делает эту систему важным элементом будущих вооруженных конфликтов.

Важно

AM General поставит армии США две гаубицы Hawkeye 105 мм на грузовике HUMVEE 2-CT

Напомним, гаубица Hawkeye на HMMWV остается экспериментальным прототипом, и не поставлен даже американской армии. Решение примут по итогам испытания на фронте в Украине.