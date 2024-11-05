У РФ випробовують самохідку 2С42 "Лотос" із новим типом боєприпасів: що відомо (фото)

Імовірно, йдеться про модифікацію вже наявного артилерійського снаряда "Краснопіль", у якого підвищили дальність ураження до 30 км.

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Російська самохідна 120-мм гармата 2С42 "Лотос" проходить випробування з новим далекобійним боєприпасом, спеціально розробленим для цієї системи. За інформацією профільних ресурсів у РФ, розробка обіцяє істотно підвищити бойові можливості САУ, забезпечуючи ураження цілей на відстані до 30 км, передає Bulgarian Military.

Хоча подробиці про останні етапи випробувань снаряда і передбачувані дати завершення залишаються нерозкритими, розробники кажуть про крок уперед у технічному оснащенні самохідки, що дає змогу "Лотосу" розширювати свої завдання на полі бою.

Оглядачі порівнюють цей боєприпас з іншими аналогічними рішеннями, такими як "Краснополь" або "Китолов". Цілком можливо, що в такому випадку йдеться про модернізований варіант "Краснополя", який має дальність ураження до 25 км.

Російський далекобійний снаряд "Краснополь" Фото: RT

Коротко про самохідку "Лотос"

2С42 "Лотос" являє собою легку самохідну артилерійську установку, розроблену спеціально для повітряно-десантних військ Росії. Вона здатна використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з новими керованими снарядами та традиційними осколково-фугасними. Мобільність і можливість адаптації до різних завдань роблять її універсальною платформою.

Заявлені основні тактико-технічні характеристики:

скорострільність: від 6 до 8 пострілів на хвилину;

максимальна дальність стрільби: до 13 км для стандартних снарядів і до 30 км для нового боєприпасу;

системи наведення та управління вогнем: електронні комплекси, що дають змогу ефективно вести вогонь навіть за обмеженої видимості;

захист: оснащення активною захисною системою і модулем радіологічного та хімічного захисту для використання в несприятливих умовах;

Нагадаємо, САУ "Лотос" покликана замінити застарілі моделі, як-от 2С9 "Нона-С", і вирізняється поліпшеною точністю, дальністю і мобільністю. При цьому стверджується, що бронетехніку вже застосовували в зоні бойових дій в Україні.

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