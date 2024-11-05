В РФ испытывают самоходку 2С42 "Лотос" с новым типом боеприпасов: что известно (фото)

Предположительно, речь идет о модификации уже имеющегося артиллерийского снаряда "Краснополь", у которого повысили дальность поражения до 30 км.

Related video

Российская самоходная 120-мм пушка 2С42 "Лотос" проходит испытания с новым дальнобойным боеприпасом, специально разработанным для данной системы. По информации профильных ресурсов в РФ, разработка обещает существенно повысить боевые возможности САУ, обеспечивая поражение целей на расстоянии до 30 км, передает Bulgarian Military.

Хотя подробности о последних этапах испытаний снаряда и предполагаемых датах завершения остаются нераскрытыми, разработчики говорят о шаге вперед в техническом оснащении самоходки, что позволяет "Лотосу" расширять свои задачи на поле боя.

Обозреватели сравнивают данный боеприпас с другими аналогичными решениями, такими как "Краснополь" или "Китолов". Вполне возможно, что речь в таком случает идет о модернизированном варианте "Краснополя", который имеет дальность поражения до 25 км.

Российский дальнобойный снаряд "Краснополь" Фото: RT

Кратко о самоходке "Лотос"

2С42 "Лотос" представляет собой легкую самоходную артиллерийскую установку, разработанную специально для воздушно-десантных войск России. Она способна использовать широкий спектр боеприпасов, включая новые управляемые снаряды и традиционные осколочно-фугасные. Мобильность и возможность адаптации к различным задачам делают ее универсальной платформой.

Заявленные основные тактико-технические характеристики:

скорострельность: от 6 до 8 выстрелов в минуту;

максимальная дальность стрельбы: до 13 км для стандартных снарядов и до 30 км для нового боеприпаса;

системы наведения и управления огнем: электронные комплексы, позволяющие эффективно вести огонь даже при ограниченной видимости;

защита: оснащение активной защитной системой и модулем радиологической и химической защиты для использования в неблагоприятных условиях;

Напомним, САУ "Лотос" призван заменить устаревшие модели, такие как 2С9 "Нона-С", и отличается улучшенной точностью, дальностью и мобильностью. При этом утверждается, что бронетехнику уже применяли в зоне боевых действий в Украине.

Важно