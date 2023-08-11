В РФ начались испытания десантной 120-мм самоходки 2С42 "Лотос": что известно о новой САО

Разработчики утверждают, что новая самоходка заменит "Нона-СМ", которую превосходи по огневым показателям, бронированию и переносимому боекомплекту.

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В России разработали 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" для подразделений ВДВ, и теперь новая САУ выходит на этап испытаний. Как рассказал 11 августа агентству РИА директор АО "ЦНИИточмаш" Антон Семеняко новая САО призвано заменить предшественника — САО "Нона-СМ", превосходя по дальности стрельбы, переносимому боекомплекту и защищенности

Предварительные испытания машины 2С42 "Лотос" были завершены в августе 2022 года. Машина испытывалась на суше и воде, а также сбрасывалась с воздуха с различных высот, после чего были проведены работы по устранению выявленных недостатков. При этом, как утверждают разработчики, были применены уроки, извлеченные из боевых действий в Украине.

Что известно о 2С42 "Лотос"

Машина создавалась для Воздушно-десантных войск. Артиллерийская система может использоваться как миномет или гаубица, установленная на гусеничном шасси бронемашины БМД-4М. В башне устанавливается 120-мм гладкоствольное орудие, созданное на базе изделия 2А51 с высокой степенью автоматизации подготовки и проведения огневых операций.

Скорострельность орудия 6-8 выстрелов в минуту, дальность стрельбы достигает 13 км, эффективная дальность — 10 км. Бронебойный снаряд якобы пробивает стальную плиту толщиной 600-650 мм на дальности 1000 м.

Огневое испытание "Лотоса"

Пушка совместима с боеприпасами с лазерным наведением "Китолов-2М", при этом утверждается, что вероятность поражения цели около 80-90%.

"В ходе стрельбовых испытаний проводились такие проверки, как на максимальную дальность стрельбы, реализация режима стрельбы по маневренно-огневой схеме, выполнение огневых задач в режиме "одновременный огневой налет" и так далее", — сказал Семеняко.

Масса машины составляет 18 т, а дизельный двигатель 2В-06-2 мощностью 450 л.с. позволяет развивать скорость до 70 км/ч, при этом дальность хода составляет не менее 500 км. Самоходка управляется экипажем из четырех человек.

О бронировании "Лотоса" пока не заявляется, сказано лишь "более высоком уровне защищенности" по сравнению с "Ноной", но по крайней мере не будет ей уступать.

Напомним, в России завершили испытания новой колесной самоходки "Мальва" с 152-мм гаубицей 2А64. Фактически САО имеет на вооружении то же орудие, как на САУ "Мста-С", но только установленное не на гусеничном, а на колесном шасси.