Тайвань передал Украине ракеты MIM-23 Hawk: с разрешения США и через посредников

Бывший официальный представитель Ratheon Тони Ху подтвердил передачу. Поставки тайваньских систем Hawk Киеву состоялась благодаря механизму Worldwide Warehouse.

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Накануне, 4 ноября, Тони Ху, бывший представитель американской компании Raytheon в Тайване, подтвердил, что тайваньские зенитно-ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk непрямо поставили Украине. Об этом военный инструктор сообщил в эфире тайваньского YouTube-канала 打臉名嘴.

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По его словам, эти системы эффективно проявили себя в новых условиях эксплуатации. Поставки тайваньских систем Hawk Киеву состоялась благодаря механизму посредничества с третьей стороны и усилиям США — Worldwide Warehouse.

Этот проект позволяет странам-союзникам передавать оборудование друг другу с согласия Вашингтона.

Вместе с тем Ху не уточнил, о каких именно странах, участвовавших в передаче тайваньских ЗРК Киеву, идет речь. Но он все же подтвердил, что тайваньские HAWK стали доступными нуждающихся в них союзникам.

Эксперт рассказал, что у Тайваня насчитывается порядка 900 Hawk (согласно субтитрам под роликом), и отметил, что относительно старые ракеты могут использоваться в паре с Patriot, и что это относительно новое применение.

Он также отметил, что радары Sentinel хорошо зарекомендовали себя на поле боя в Украине, но все же добавил, что тайваньские GhostEye их превосходят. Однако это новые системы, у которых могут быть сложности, связанные с разработкой. Понадобится некоторое время для отладки.

GhostEye уже идут на экспорт, по словам Ху, были проданы одной из стран НАТО, возможно Словакии.

MIM-23 Hawk

MIM-23 HAWK — это американские ЗРК класса "земля – воздух" производства компании Raytheon. В 1971 году он прошли масштабное улучшение и были заменены новыми моделями. По данным глобального разведсообщества Jane, вероятность успешного одного выстрела прежде составляла 0.56, но в версии I-Hawk этот показатель улучшили до 0.85.

Впоследствии, в 1994 году, на смену Hawk в американской армии пришли Patriot. Последним американским оператором этих ЗРК была Корпус морской пехоты, в 2002 году. В дальнейшем их также заменили — на FIM-92 Stinger.

Тайвань начал постепенное снятие с вооружения системы HAWK в 2015 году. Вместо них предпочтение отдали системе Sky Bow III собственной разработки.

Прежде высказывалось предположение, что снятые с вооружения системы HAWK (а это около сотни ПУ) могут быть переданы Украине. Однако позже министр обороны Тайваня заявил, что системы будут демонтированы, а не переданы.

Напомним, что в РФ испытывают самоходку 2С42 "Лотос" с новым типом боеприпасов.

Также сообщалось, что 5 ноября стало известно, что Китай представил новую 35-мм систему ПВО SWS2.