Альтернатива российскому "Панцирю": Китай представил новую 35-мм систему ПВО SWS2

Обозреватели отметили высокую мобильность зенитной установки, которая развивает скорость до 90 км/ч, а также огневую мощь 35-мм пушки со скорострельностью до 1000 выстрелов в минуту.

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Китайская корпорация NORINCO 4 ноября представила на авиасалоне Zhuhai Air Show 2024 модернизированную версию 35-мм самоходной зенитной установки SWS2 (SPAAG). Данная система сочетает в себе артиллерийские и ракетные компоненты для эффективного противодействия различным воздушным угрозам, включая беспилотники и крылатые ракеты. Детальнее о системе рассказали обозреватели Army Recognition.

Особенности конструкции и вооружения SWS2

SWS2 разработана на базе бронетранспортера VN-1 8x8, что обеспечивает ей высокую мобильность. Основное оружие — 35-мм одноствольная пушка с дистанционным управлением, установленная в увеличенной турели, которая включает автоматизированную систему подачи боеприпасов и поддерживает темп стрельбы до 1000 выстрелов в минуту.

Турель также оснащена зенитными ракетами класса "земля-воздух" (до шести единиц), позволяя эффективно бороться с различными типами воздушных целей. Пушка имеет угол возвышения до 85°, а ракеты — до 70°, что расширяет возможности установки.

Для наведения используются радар и электрооптический прицел, что значительно повышает точность стрельбы по малоразмерным воздушным угрозам. SWS2 оснащена программируемыми осколочными снарядами с вольфрамовыми суббоеприпасами, которые идеально подходят для борьбы с беспилотниками.

Платформа VN-1, основанная на шасси ZBL-08, обеспечивает установке отличные ходовые характеристики и автономность. Машина развивает максимальную скорость до 90 км/ч и защищена сварной броней, обеспечивающей защиту от стрелкового оружия и артиллерийских осколков.

Обозреватели отмечают, что NORINCO продвигает SWS2 как экономически выгодную альтернативу системам ПВО, таким как российский "Панцирь-С1". Кроме того, модульная конструкция башни позволяет использовать разные шасси и ракетные комплекты, что делает SWS2 привлекательной для экспорта, особенно в страны Юго-Восточной Азии.

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