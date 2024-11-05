Альтернатива російському "Панциру": Китай представив нову 35-мм систему ППО SWS2

Оглядачі відзначили високу мобільність зенітної установки, яка розвиває швидкість до 90 км/год, а також вогневу міць 35-мм гармати зі скорострільністю до 1000 пострілів на хвилину.

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Китайська корпорація NORINCO 4 листопада представила на авіасалоні Zhuhai Air Show 2024 модернізовану версію 35-мм самохідної зенітної установки SWS2 (SPAAG). Ця система поєднує в собі артилерійські та ракетні компоненти для ефективної протидії різним повітряним загрозам, включно з безпілотниками і крилатими ракетами. Детальніше про систему розповіли оглядачі Army Recognition.

Особливості конструкції та озброєння SWS2

SWS2 розроблена на базі бронетранспортера VN-1 8x8, що забезпечує їй високу мобільність. Основна зброя — 35-мм одноствольна гармата з дистанційним управлінням, встановлена у збільшеній турелі, яка включає автоматизовану систему подачі боєприпасів і підтримує темп стрільби до 1000 пострілів на хвилину.

Турель також оснащена зенітними ракетами класу "земля-повітря" (до шести одиниць), що дає змогу ефективно боротися з різними типами повітряних цілей. Гармата має кут піднесення до 85°, а ракети — до 70°, що розширює можливості установки.

Для наведення використовуються радар і електрооптичний приціл, що значно підвищує точність стрільби по малорозмірних повітряних загрозах. SWS2 оснащена програмованими осколковими снарядами з вольфрамовими суббоєприпасами, які ідеально підходять для боротьби з безпілотниками.

Платформа VN-1, заснована на шасі ZBL-08, забезпечує установці відмінні ходові характеристики й автономність. Машина розвиває максимальну швидкість до 90 км/год і захищена зварною бронею, що забезпечує захист від стрілецької зброї та артилерійських осколків.

Оглядачі зазначають, що NORINCO просуває SWS2 як економічно вигідну альтернативу системам ППО, таким як російський "Панцирь-С1". Крім того, модульна конструкція вежі дає змогу використовувати різні шасі та ракетні комплекти, що робить SWS2 привабливою для експорту, особливо в країни Південно-Східної Азії.

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