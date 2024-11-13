Американским HAWK несколько десятилетий: Тайвань не раскрывает деталей передачи ракет Украине
США могут потребовать, чтобы снятые с вооружения системы, произведенные в США, были возвращены обратно, и обращаться с ними по усмотрению, говорится в заявлении Минобороны Тайваня.
13 ноября министр обороны Веллингтон Ку не подтвердил сообщений о том, что Тайвань передал Украине списанные ракеты и планирует осуществить крупную закупку оружия у Вашингтона. Об этом сообщает Focus Taiwan.Важно
Накануне, 12 ноября, издание Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху сообщило, что Тайвань передал излишки зенитных ракетных батарей HAWK украинским Воздушных силам.
На вопрос журналистов о ракетах для Украины министр сказал, что тайваньские военные больше не нуждаются в ракетах HAWK, которым несколько десятилетий. И списывают их в соответствии с существующими правилами.
"Если американская сторона попросит вернуть их им, мы сделаем это в соответствии с правилами и вернем их США. Затем США сами решат, что с ними делать", — объяснил Веллингтон Ку.
Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что правила, на которые ссылался Ку, — это особые нормы управления устаревшим военным оборудованием.
Американская сторона имеет право потребовать, чтобы снятые с вооружения системы, произведенные в США, были возвращены обратно и обращаться с ними по усмотрению, говорится в заявлении Минобороны Тайваня.
Министра также расспросили о недавних сообщениях СМИ, в которых говорилось, что Тайвань может рассмотреть возможность крупномасштабной закупки оружия, включая эсминцы Aegis, разведывательные самолеты E-2D Advanced Hawkeye, ракеты Patriot и истребители F-35, чтобы "показать, что они серьезно" настроены защищать Тайвань после возвращения в Белый дом администрации Дональда Трампа.
Напомним, 5 ноября стало известно о том, что Тайвань с разрешения США передал Украине ракеты MIM-23 Hawk.
Также сообщалось, что россияне готовят тактические штурмовые действия на Запорожском направлении.