Американским HAWK несколько десятилетий: Тайвань не раскрывает деталей передачи ракет Украине

США могут потребовать, чтобы снятые с вооружения системы, произведенные в США, были возвращены обратно, и обращаться с ними по усмотрению, говорится в заявлении Минобороны Тайваня.

13 ноября министр обороны Веллингтон Ку не подтвердил сообщений о том, что Тайвань передал Украине списанные ракеты и планирует осуществить крупную закупку оружия у Вашингтона. Об этом сообщает Focus Taiwan.

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Десятки батарей HAWK: Тайвань мог негласно перевооружить ПВО Украины, — Forbes

Накануне, 12 ноября, издание Forbes со ссылкой на бывшего чиновника Пентагона Тони Ху сообщило, что Тайвань передал излишки зенитных ракетных батарей HAWK украинским Воздушных силам.

На вопрос журналистов о ракетах для Украины министр сказал, что тайваньские военные больше не нуждаются в ракетах HAWK, которым несколько десятилетий. И списывают их в соответствии с существующими правилами.

Министр национальной обороны Тайваня Веллингтон Ку

"Если американская сторона попросит вернуть их им, мы сделаем это в соответствии с правилами и вернем их США. Затем США сами решат, что с ними делать", — объяснил Веллингтон Ку.

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что правила, на которые ссылался Ку, — это особые нормы управления устаревшим военным оборудованием.

Ракеты HAWK

Американская сторона имеет право потребовать, чтобы снятые с вооружения системы, произведенные в США, были возвращены обратно и обращаться с ними по усмотрению, говорится в заявлении Минобороны Тайваня.

Министра также расспросили о недавних сообщениях СМИ, в которых говорилось, что Тайвань может рассмотреть возможность крупномасштабной закупки оружия, включая эсминцы Aegis, разведывательные самолеты E-2D Advanced Hawkeye, ракеты Patriot и истребители F-35, чтобы "показать, что они серьезно" настроены защищать Тайвань после возвращения в Белый дом администрации Дональда Трампа.

Напомним, 5 ноября стало известно о том, что Тайвань с разрешения США передал Украине ракеты MIM-23 Hawk.

Также сообщалось, что россияне готовят тактические штурмовые действия на Запорожском направлении.