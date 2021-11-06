Китайский аналог F-22. Истребитель-невидимка J-20 хорош, но это неточно
Си Цзиньпин приказал своим военным сосредоточиться на подготовке к войне, и учения при участии J-20 свидетельствуют о том, что военное руководство прислушалось к этому призыву.
Если ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) вступят в вооруженный конфликт, непонятно, принесет ли им J-20 преимущество над противниками. Китаю будут противостоять передовые истребители F-16 Тайваня или новые индийские самолеты Dassault Rafale французского производства.
Фокус перевел текст Питера Сучиу – журналиста из штата Мичиган, посвященный китайскому самолету пятого поколения J-20.
Военная техника Китая — тайна за семью печатями
Пекин прилагает все усилия, чтобы держать многие виды вооружения в тайне, но в то же время он не может удержаться, чтобы не осветить свои новейшие и величайшие достижения в государственных СМИ. Один из примеров – Chengdu J-20, также известный как "Могучий дракон". Хотя все возможности этого самолета пока неизвестны, пара J-20 была замечена на государственном телеканале CCTV во время учений.Важно
На коротком видео видно, как одноместный, двухреактивный, всепогодный истребитель пятого поколения использовал десятки тепловых ловушек, которые обычно применяются во время ближних боев с ракетами теплового наведения. По мнению газеты South China Morning Post, учения с участием боевого самолета, скорее всего, были задуманы как демонстрация силы для иностранцев, а также как способ похвастаться возможностями самолета перед соотечественниками.
Выход видеоролика со стелс-самолетом совпал по времени с эскалацией напряженности в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе и, в частности, на границе с Индией, где Пекин и Нью-Дели разместили войска, танки и самолеты.Важно
Президент Китая Си Цзиньпин приказал своим военным сосредоточиться на "подготовке к войне", и учения с J-20, безусловно, свидетельствуют о том, что военное руководство прислушивается к этому призыву. Пока маловероятно, что Пекин сделает шаг к конфронтации, однако эти учения военной техники участились. В прошлом месяце J-20 был замечен над городом Цюйчжоу в Чжэцзяне, всего в 20 минутах полета от Тайваня.
Китай также превозносил возможности самолета, в том числе его заявленную дальность полета в более чем 1100 километров, которая позволит ему действовать над потенциальными горячими точками, такими как Южно-Китайское море.
Справится ли истребитель J-20 с поставленной задачей?
Если ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) вступят в вооруженный конфликт, непонятно, принесет ли им J-20 преимущество над противниками. Китаю будут противостоять передовые истребители F-16 Тайваня или новые индийские самолеты Dassault Rafale французского производства.
Несмотря на то, что J-20 – очень перспективный самолет, у него возникло множество проблем: в частности, Китай едва ли сумел создать для него достаточно мощные двигатели. В начале этого года сообщалось, что Китай даже решил использовать иностранный проект, разработанный Россией. Это может дать J-20 необходимый толчок, и со временем он станет мощнее. Еще один фактор – малое количество стоящих на вооружении самолетов J-20, хотя считается, что у Пекина их не менее 50.
Китай и Индия уже вступили в схватку – не на реальных самолетах, а на словах, ведь каждая сторона утверждает, что ее истребитель превосходит своего соперника. Главком ВВС Индии похвастался, что Rafale более совершенен, чем J-20, а Китай в ответ заявил, что создал лучший в мире истребитель. По крайней мере, пока что эти два самолета не вступали в реальный бой. Надеемся, этого не произойдет.
Об авторе
Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган, пишущий для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress", которую можно приобрести на Amazon.com.
Эта статья впервые вышла в октябре 2020 года и перепечатывается в связи с интересом читателей.