Китайский аналог F-22. Истребитель-невидимка J-20 хорош, но это неточно

Си Цзиньпин приказал своим военным сосредоточиться на подготовке к войне, и учения при участии J-20 свидетельствуют о том, что военное руководство прислушалось к этому призыву.

Если ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) вступят в вооруженный конфликт, непонятно, принесет ли им J-20 преимущество над противниками. Китаю будут противостоять передовые истребители F-16 Тайваня или новые индийские самолеты Dassault Rafale французского производства.

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Фокус перевел текст Питера Сучиу – журналиста из штата Мичиган, посвященный китайскому самолету пятого поколения J-20.

Военная техника Китая — тайна за семью печатями

Пекин прилагает все усилия, чтобы держать многие виды вооружения в тайне, но в то же время он не может удержаться, чтобы не осветить свои новейшие и величайшие достижения в государственных СМИ. Один из примеров – Chengdu J-20, также известный как "Могучий дракон". Хотя все возможности этого самолета пока неизвестны, пара J-20 была замечена на государственном телеканале CCTV во время учений.

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На коротком видео видно, как одноместный, двухреактивный, всепогодный истребитель пятого поколения использовал десятки тепловых ловушек, которые обычно применяются во время ближних боев с ракетами теплового наведения. По мнению газеты South China Morning Post, учения с участием боевого самолета, скорее всего, были задуманы как демонстрация силы для иностранцев, а также как способ похвастаться возможностями самолета перед соотечественниками.

[ + – ] Китайский боевой самолет Chengdu J-20 Фото: emperornie

Выход видеоролика со стелс-самолетом совпал по времени с эскалацией напряженности в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе и, в частности, на границе с Индией, где Пекин и Нью-Дели разместили войска, танки и самолеты.

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Президент Китая Си Цзиньпин приказал своим военным сосредоточиться на "подготовке к войне", и учения с J-20, безусловно, свидетельствуют о том, что военное руководство прислушивается к этому призыву. Пока маловероятно, что Пекин сделает шаг к конфронтации, однако эти учения военной техники участились. В прошлом месяце J-20 был замечен над городом Цюйчжоу в Чжэцзяне, всего в 20 минутах полета от Тайваня.

Китай также превозносил возможности самолета, в том числе его заявленную дальность полета в более чем 1100 километров, которая позволит ему действовать над потенциальными горячими точками, такими как Южно-Китайское море.

Справится ли истребитель J-20 с поставленной задачей?

Если ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) вступят в вооруженный конфликт, непонятно, принесет ли им J-20 преимущество над противниками. Китаю будут противостоять передовые истребители F-16 Тайваня или новые индийские самолеты Dassault Rafale французского производства.

Несмотря на то, что J-20 – очень перспективный самолет, у него возникло множество проблем: в частности, Китай едва ли сумел создать для него достаточно мощные двигатели. В начале этого года сообщалось, что Китай даже решил использовать иностранный проект, разработанный Россией. Это может дать J-20 необходимый толчок, и со временем он станет мощнее. Еще один фактор – малое количество стоящих на вооружении самолетов J-20, хотя считается, что у Пекина их не менее 50.

[ + – ] Схема самолета Chengdu J-20

Китай и Индия уже вступили в схватку – не на реальных самолетах, а на словах, ведь каждая сторона утверждает, что ее истребитель превосходит своего соперника. Главком ВВС Индии похвастался, что Rafale более совершенен, чем J-20, а Китай в ответ заявил, что создал лучший в мире истребитель. По крайней мере, пока что эти два самолета не вступали в реальный бой. Надеемся, этого не произойдет.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из штата Мичиган, пишущий для более четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов. Автор нескольких книг о военных головных уборах, в том числе "A Gallery of Military Headdress", которую можно приобрести на Amazon.com.

Эта статья впервые вышла в октябре 2020 года и перепечатывается в связи с интересом читателей.