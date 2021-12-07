Атакували двома хвилями. У КНР відпрацювали блокаду Тайваню бомбардувальниками (фото)

Китайські літаки скидали бомби та встановлювали міни по цілях у складних погодних умовах.

Китайські бомбардувальники H-6J відпрацювали бомбардування островів і встановлення мін у Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Air Recognition, посилаючись на китайське ТБ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Нові модифікації бомбардувальників Народно-визвольної армії провели маневри, на яких відпрацьовували скидання бомб і встановлення морських мін. Навчання проводили під командуванням Південного театру воєнних дій НВАК. Вони проходили 3 грудня.

Важливо

Ракети, кораблі й ударні безпілотники. Чим американці озброюють Тайвань

Неназвана кількість H-6J вилетіла вночі, де сформувала повітряні з'єднання та попрямувала до зазначеного району в умовах сильної хмарності. Спершу було закладено морські міни, а потім було скинуто бомби. Як пишуть у виданні, бомби відрізняються високою швидкістю та великим радіусом вибуху. Вони вразили всі цілі.

Після першої хвилі бомбардувань бомбардувальники повернулися на базу, пройшли ретельну перевірку та були поповнені боєприпасами та паливом, перш ніж знову злетіли для другого нальоту.

Зазначається, що подібний сценарій навчань може бути можливим лише за умови придушення ППО Тайваню. На борту літаків були крилаті ракети YJ-12 з дальністю поразки 400 км.

H-6J — це одна з найновіших модифікацій літаків H-6. Уперше бомбардувальник помітили на супутникових знімках у 2018 році. Це модифікація, яка відрізняється більшою вантажопідйомністю та радіусом дії.

Нагадаємо, Тайвань отримав партію найпросунутіших F-16 для захисту від Китаю. На саміті Байдена та Сі Цзіньпіна американський президент заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню.