Атаковали в две волны. В КНР отработали блокаду Тайваня бомбардировщиками (фото)
Китайские самолеты сбрасывали бомбы и устанавливали мины по целям в сложных погодных условиях.
Китайские бомбардировщики H-6J отработали бомбардировку островов и установку мин в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Air Recognition, ссылаясь на китайское ТВ.
Новейшие модификации бомбардировщиков Народно-освободительной армии провели маневры, на которых отрабатывались сбрасывание бомб и установка морских мин. Учения проводились под командованием Южного театра военных действий НОАК. Они проходили 3 декабря.Важно
Неназванное количество H-6J вылетело ночью, где сформировали воздушные соединения и направились в указанный район в условиях сильной облачности. Сперва были заложены морские мины, а затем были сброшены бомбой. Как пишут в издании, бомбы отличаются высокой скоростью и большим радиусом взрыва. Они поразили все выделенные цели.
После первой волны бомбардировок бомбардировщики вернулись на базу, прошли тщательную проверку и были пополнены боеприпасами и топливом, прежде чем снова взлетели для второго налета.
Отмечается, что подобный сценарий учений может быть возможным только при условии подавления ПВО Тайваня. На борту самолетов находились крылатые ракеты YJ-12 с дальностью поражения 400 км.
H-6J — это одна из новейших модификаций самолетов H-6. Впервые бомбардировщик заметили на спутниковых снимках в 2018 году. Это модификация, которая отличается большей грузоподъемностью и радиус действия.
Напомним, Тайвань получили партию самых продвинутых F-16 для защиты от Китая. На саммите Байдена и Си Цзиньпина американский президент заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.