Способен отслеживать свыше 20 целей: Тайвань получил партию самых продвинутых F-16 (фото)

Президент страны заявила, что из-за напряженности отношение с КНР, было принято решение модернизировать 141 истребитель вместо покупки более дорогих F-35.

На фоне напряженной ситуации между Тайванем и Китаем, тайваньские ВВС получили эскадрилью истребителей F-16 последней модификации. Об этом сообщает AP News.

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Президент Тайваня Цай Инь-вэнь показала 64 модернизированных истребителя F-16V Block. Последняя модификация позволяет отслеживать одновременно свыше 20 целей. Этого удалось добиться благодаря установке нового радара.

"Я считаю, что до тех пор, пока мы будем придерживаться ценностей демократии и свободы, на одном фронте с нами будет больше стран-единомышленников", — заявила президент.

Фото: AP Photo

При этом F-16V имеет не только новый радар, но и средства радиоэлектронной борьбы, вооружение, а также систему GPS-навигации. Всего в ВВС Тайваня находится 141 истребитель F-16. Их всех модернизируют до последней версии до конца 2023 года.

Фото: AP Photo

Тайвань ранее планировал купить F-35 у США, но учитывая напряженность с КНР, было принято решение именно модернизировать F-16.

Добавим, что всего Военно-воздушные силы Тайваня имеют около 400 истребителей. В то же время армия КНР обладает свыше 1600 истребителями.

Напомним, три месяца подряд Китай вторгается в тайваньскую зону опознавания ПВО. Для того чтобы ситуация оставалась напряженной, задействуется истребители, бомбардировщик и другая боевая авиация. Китай стал использовать покинутый гражданский аэропорт для полетов над Тайванем, а также переделал устаревшие самолеты в БПЛА.