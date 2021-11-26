Ракеты, корабли и ударные беспилотники. Чем американцы вооружают Тайвань

Кабинет министров Тайваня утвердил дополнительный бюджет на закупку оружия. Он составит 237,3 миллиарда тайваньских долларов (8,53 миллиарда долларов США).

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По этой цене тайваньцы намерены закупить дополнительные ракеты, дроны и корабли, которые укрепят воздушную и военно-морскую оборону. После утверждения Кабинетом министров Главное управление бюджета, учета и статистики опубликовало более подробный список того, на что военные могут потратить деньги.

Военные смогут закупить береговые противокорабельные ракеты на 79,7 миллиарда тайваньских долларов, потратить 69,2 миллиарда тайваньских долларов на проект нового корабля и выделить 3,2 миллиарда долларов на вооружение.

Второй по величине дополнительной статьей после военно-морского флота станет противовоздушная оборона. Будут закуплены системы полевой защиты на сумму 8,9 млрд тайваньских долларов и наземные системы защиты на сумму 34,7 млрд долларов.

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Кроме того, будут усилены военно-воздушные и ракетные войска. Еще 12 миллиардов тайваньских долларов будут выделены на разработку ударного беспилотника, 12,6 миллиарда — на крылатую ракету Wan Chien класса "воздух-земля" и 17 миллиардов — на проект ракеты "Сюн-земля" и "Шэн-земля".

Стремительное наращивание расходов на оборону в Тайбэе обьясняют ростом угрозы вторжения войск КНР на остров. Пекин в последнее время все чаще использует агрессивную риторику и заявляет о намерении вернуть Тайвань, а также совершает военные маневры вокруг острова.

Правительство Тайбэя подчеркнуло, что закупки будут сосредоточены на системах вооружений тайваньского производства, что сократит время производства. Бюджет рассчитан на пять лет, но его еще предстоит обсудить в парламенте, который во вторник, 23 октября, уже утвердил необходимые изменения в законодательство, позволяющие выделение специального пакета расходов на вооружение.

Кроме того, 23 октября США подписали контракт с Science Applications International Corp. на поставку тяжелых торпед МК-48 для Тайваня и Австралии. Общая стоимость контракта — 123,7 миллиона долларов США.

Это соглашение является частью политики США по вооружению Австралии и Тайваня против Китая.

Планируемые сроки поставки торпед — июль 2025 года. На данный момент количество заказанных торпед не уточняется. Ранее Тайбэй намеревался купить 18 тяжелых торпед на сумму 180 миллионов долларов.

За последние два года проблема Тайваня превратилась в глобальное соперничество между США и Китаем, который в настоящее время борется за мировое лидерство. Китай и Тайвань разочарованы перспективами мирной интеграции, поэтому теперь островная республика, зажатая между двумя соперничающими государствами, прилагает дополнительные усилия для обеспечения собственной защиты.

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