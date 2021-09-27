UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения

Bayraktar TB3 и другие. Как выглядят и что могут новые беспилотники для ВМС Турции

Турецкая компания Baykar Makina готовит новые беспилотники для оснащения турецкого универсального десантного корабля "Анадолу".

Денис Москалик
Денис Москалик
координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина".
1147
турецкий коптер Bayraktar DIHA
Турецкая компания Baykar Makina готовит новые беспилотники для оснащения турецкого универсального десантного корабля "Анадолу".

Новые беспилотники для Военно-морских сил Турции.

Турецкая компания Baykar Makina готовит новые беспилотники для оснащения турецкого универсального десантного корабля "Анадолу". Среди новинок — коптер Bayraktar DIHA, предназначенный для осуществления разведки и наблюдения, а также новая модификация ударного БПЛА Bayraktar TB3.

Наличие собственного авианесущего корабля и увеличение беспилотного компонента турецких ВМС должно существенно усилить возможности Турецкой Республики в море и при осуществлении заморских операций.

Кроме того, в сентябре был представлен новый поршневой двигатель турецкой разработки PD222ST. Им должен быть оснащен новый "Байрактар". Разработчики указывают, что он на 5 килограммов легче и на 55 лошадиных сил мощнее двигателя PD170, которым ранее планировали оснастить дроны Bayraktar модификаций TB2 и TB3.

Важно
Чужой военторг. Почему Украина покупает турецкие "Байрактары" вместо создания своих беспилотников
Чужой военторг. Почему Украина покупает турецкие "Байрактары" вместо создания своих беспилотников

Стоит отметить, что приход к решению оснастить УДК "Анадолу" беспилотниками был обусловлен потерей возможности Турцией вооружиться новыми истребителями F-35, из-за разногласий с Соединенными Штатами, а также отказом канадской компании Bombardier Recreational Products поставлять двигатели ее дочерней австрийской компании BRP-Rotax для Турции.

Таким образом, политические проблемы способствовали созданию новой концепции и внедрению ее в жизнь.

Универсальный десантный корабль "Анадолу" в качестве авианесущего судна присоединится к силам турецкого флота на Средиземном море, которое является пространством противоречий Турции с Грецией и Кипром.

Здесь новый корабль должен стать аргументом для претензий Турецкой Республики на собственную зону экономических интересов в Восточном Средиземноморье и нефтегазовые месторождения на шельфе вокруг Малой Азии.

Одной из ключевых фигур в развитии беспилотных технологий в Турции стал Сельчук Байрактар. Выпускник Массачусетского технологического института, совладелец компании Baykar Makina, муж младшей дочери Эрдогана, он сыграл выдающуюся роль в становлении турецкого производства ударных БПЛА.

41-летний Байрактар ​​разделил стремление Эрдогана к созданию независимого военно-промышленного комплекса. Как раз на период их сотрудничества пришлось оттеснение генералов армии от оборонных закупок и заключение их под прямой контроль Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.

Сельчук Байрактар - зять президента Турции Эрдогана и предприниматель от ВПК.
Сельчук Байрактар - зять президента Турции Эрдогана и предприниматель от ВПК.

Это способствовало развитию оборонной промышленности и росту военного экспорта, который в прошлом году уже превысил 2 миллиарда долларов. В то же время собственный ВПК и турецкие беспилотники служат опорой для внешнеполитических амбиций Турецкой Республики, хоть это и вызывает недовольство у союзников по НАТО.

Новый БПЛА Bayraktar TB3
Новый БПЛА Bayraktar TB3
Двигатель PD222ST.
Двигатель PD222ST.
Bayraktar DIHA
Bayraktar DIHA
УДК "Анадолу"
УДК "Анадолу"
Новый БПЛА Bayraktar TB3
Двигатель PD222ST.
Bayraktar DIHA
УДК "Анадолу"

Планируется, что новый БПЛА Bayraktar TB3 будет иметь максимальную взлетный вес в 1200 кг, что существенно больше по сравнению с Bayraktar TB2 и позволит ему нести дополнительное вооружение, необходимое для эффективного поражения целей на море.

Важно
Господь, жги! Почему турецкие "Байрактары" — отличная мишень для скоростных воздушных хищников
Господь, жги! Почему турецкие "Байрактары" — отличная мишень для скоростных воздушных хищников

Сельчук Байрактар ​​выразил надежду, что кроме всего арсенала доступного TB2 новый Bayraktar сможет также нести ракеты L-UMTAS с лазерным наведением.

Реализация данного проекта заметно увеличит возможности турецких военно-морских сил, особенно учитывая значительные претензии Турции в Средиземном море в рамках доктрины "Голубое Отечество".

Новые технологии и корабли должны стать опорой для безопасности и амбиций Турецкой Республики в будущем.

Первоисточник.