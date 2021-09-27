Bayraktar TB3 и другие. Как выглядят и что могут новые беспилотники для ВМС Турции
Турецкая компания Baykar Makina готовит новые беспилотники для оснащения турецкого универсального десантного корабля "Анадолу".
Новые беспилотники для Военно-морских сил Турции.
Турецкая компания Baykar Makina готовит новые беспилотники для оснащения турецкого универсального десантного корабля "Анадолу". Среди новинок — коптер Bayraktar DIHA, предназначенный для осуществления разведки и наблюдения, а также новая модификация ударного БПЛА Bayraktar TB3.
Наличие собственного авианесущего корабля и увеличение беспилотного компонента турецких ВМС должно существенно усилить возможности Турецкой Республики в море и при осуществлении заморских операций.
Кроме того, в сентябре был представлен новый поршневой двигатель турецкой разработки PD222ST. Им должен быть оснащен новый "Байрактар". Разработчики указывают, что он на 5 килограммов легче и на 55 лошадиных сил мощнее двигателя PD170, которым ранее планировали оснастить дроны Bayraktar модификаций TB2 и TB3.Важно
Стоит отметить, что приход к решению оснастить УДК "Анадолу" беспилотниками был обусловлен потерей возможности Турцией вооружиться новыми истребителями F-35, из-за разногласий с Соединенными Штатами, а также отказом канадской компании Bombardier Recreational Products поставлять двигатели ее дочерней австрийской компании BRP-Rotax для Турции.
Таким образом, политические проблемы способствовали созданию новой концепции и внедрению ее в жизнь.
Универсальный десантный корабль "Анадолу" в качестве авианесущего судна присоединится к силам турецкого флота на Средиземном море, которое является пространством противоречий Турции с Грецией и Кипром.
Здесь новый корабль должен стать аргументом для претензий Турецкой Республики на собственную зону экономических интересов в Восточном Средиземноморье и нефтегазовые месторождения на шельфе вокруг Малой Азии.
Одной из ключевых фигур в развитии беспилотных технологий в Турции стал Сельчук Байрактар. Выпускник Массачусетского технологического института, совладелец компании Baykar Makina, муж младшей дочери Эрдогана, он сыграл выдающуюся роль в становлении турецкого производства ударных БПЛА.
41-летний Байрактар разделил стремление Эрдогана к созданию независимого военно-промышленного комплекса. Как раз на период их сотрудничества пришлось оттеснение генералов армии от оборонных закупок и заключение их под прямой контроль Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции.
Это способствовало развитию оборонной промышленности и росту военного экспорта, который в прошлом году уже превысил 2 миллиарда долларов. В то же время собственный ВПК и турецкие беспилотники служат опорой для внешнеполитических амбиций Турецкой Республики, хоть это и вызывает недовольство у союзников по НАТО.
Планируется, что новый БПЛА Bayraktar TB3 будет иметь максимальную взлетный вес в 1200 кг, что существенно больше по сравнению с Bayraktar TB2 и позволит ему нести дополнительное вооружение, необходимое для эффективного поражения целей на море.Важно
Сельчук Байрактар выразил надежду, что кроме всего арсенала доступного TB2 новый Bayraktar сможет также нести ракеты L-UMTAS с лазерным наведением.
Реализация данного проекта заметно увеличит возможности турецких военно-морских сил, особенно учитывая значительные претензии Турции в Средиземном море в рамках доктрины "Голубое Отечество".
Новые технологии и корабли должны стать опорой для безопасности и амбиций Турецкой Республики в будущем.