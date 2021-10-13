Война – двигатель торговли. Почему турецкие беспилотники нарасхват на мировом рынке вооружений

Турецкие беспилотники продолжают успешную экспансию

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Вслед за поставкой первой партии "Байрактаров" в Марокко, Турция берется за дело продвижения собственных БПЛА еще в двух странах — Ираке и Малайзии.

Обе страны уже ранее высказывали интерес в покупке турецких беспилотников. Военные кампании 2020 года на Южном Кавказе, в Ливии и Сирии, сыграли роль агрессивной рекламной кампании для продукции оборонной промышленности Турции. Последняя, благодаря этому, получила целый ряд новых заказчиков, речь идет уже о достижении конкретных договоренностей по поставкам вооружений.

Большим успехом для турецкой оборонки может стать малазийский контракт. Еще в 2019-м ударный БПЛА ANKA-S вызвал значительный интерес малазийцев, и демонстрировался на выставке в Малайзии уже с малазийским флагом на фюзеляже.

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А в конце сентября этого года генеральный директор компании TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries) Темель Катили специально посетил Малайзию для переговоров о продаже беспилотников ANKA-S вооруженным силам этой страны.

В Украине компания TUSAŞ известна прежде всего тем, что именно с ней "Мотор Сич" подписала контракт на поставку двигателей для вертолетов Т-929. Малайзия заинтересована в покупке ударных беспилотников из-за угрозы со стороны боевиков непризнанного Султаната Сулу, претендующих на часть ее восточных территорий на острове Борнео, а также из-за роста напряженности в Южно-Китайском море, на часть акватории и островов которой, в свою очередь, претендует официальный Куала-Лумпур.

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Еще одним важным успехом для турецких экспортеров оружия стал Ирак. Страна уже длительное время сталкивается с целым спектром угроз в сфере безопасности, а ныне продолжает вооруженную борьбу против партизанских отрядов ИГ.

Несмотря на разгром основных сил Исламского Государства, партизанщину в суннитских районах Ирака не удается искоренить. Ослабление контроля за ситуацией грозит новой вспышкой насилия. В этих условиях сохраняется необходимость в технологических вооружениях.

В связи с этим, глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, в первых числах октября посетил Ирак. По результатам встреч был утвержден договор о продаже Ираку ударных БПЛА Bayraktar TB2, 12 ударных вертолетов АТАК Т-129 и 6 систем радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, достигнута договоренность о производстве на территории Ирака турецких образцов легкого вооружения, боеприпасов и радаров по лицензии.

Успех на иракском направлении является следствием длительной работы руководства турецкого оборонно-промышленного ведомства, министерства обороны и турецких компаний.

Был заранее налажен контакт с министром обороны Ирака Джумой Инадом, в том числе, на уровне министра обороны Турции Хулуси Акара. Джума Инад отметил, что его внимание привлекли "Байрактары", которые до этого проявили себя в Азербайджане, Ливии и Сирии.

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Упомянутые успехи способствовали привлекательности турецких ударных беспилотников в глазах иракского министра. В свою очередь вертолеты Т-129 оказались более интересные для главы иракского оборонного ведомства именно, как аналоги американских вертолетов Apache.

Успехи военно-политических мероприятий за рубежом продолжают приносить Турции победы и в деле продвижения своих вооружений на зарубежных рынках. Наглядный положительный опыт применения оружия играет роль рекламы в сфере безопасности и обороны, а следовательно, обеспечивает все новые контракты для турецкой оборонной промышленности. В частности — для производителей ударных беспилотников.

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