Нарушая запреты. Зачем Япония впервые с 1945 года снова вооружается авианосцами

Япония снова вооружается авианосцами.

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Третьего октября произошло знаковое событие — самолеты F-35B впервые осуществили успешную посадку и взлет на борту нового японского легкого авианосца "Идзумо".

Данное событие является результатом преобразования бывшего вертолетоносца в полноценный авианосец и является завершением ставшей следствием поражения во Второй мировой войне 75-летней эпохи отсутствии авианосных сил в Японии.

"Идзумо" является головным кораблем одноименной серии вертолетоносцев, в которую также входит вертолетоносец "Кага". Последний также пройдет подобную модификацию и превратится в полноценный авианосец. По "Идзумо" такое решение было принято в 2018 году, а по "Кага" — в 2019-м.

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[ + – ] Модернизированный японский авианосец "Кага" [ + – ] F-35B Lightning II Корпуса Морской Пехоты США взлетает с борта японского авианосца "Идзумо" [ + – ] Японский модернизированный авианосец "Идзумо"

Стоит отметить, что оба вертолетоносца строились сразу с прицелом на их превращение в авианосцы. "Идзумо" и "Кага" были заложены в 2012-м и 2013-м годах соответственно, а введены в состав флота в 2015-м и 2017-м. При этом, официально оба корабля классифицировались как многоцелевые эсминцы.

Это было вызвано политическими ограничениями на строительство авианосцев, наложенными на Японию после поражения во Второй мировой. Тем не менее, несмотря на все преграды и политическую неоднозначность такого шага, как внутри страны так и за ее пределами, Япония сознательно шла к возрождению собственных авианосных сил. И, как мы видим, добилась успеха.

Стоит отметить, что оба корабля являются вторыми с такими названиями в составе японского флота. Оба предшественника новых авианосцев имеют большую историю, что безусловно, очень символично для возрождения морских сил Японии.

"Идзумо" назывался крейсер, который нес службу в составе японского флота с 1900-го по по 1945-й год, и за это время успел принять участие в русско-японской, японско-китайской и двух мировых войнах, и в результате был потоплен в 45-м американской авиацией.

Название "Кага" также носил авианосец 1928-1942 годов, принимавший участие в нападении на Перл-Харбор и затопленный в битве при Мидуэе.

Вспомнив об американской авиации, стоит отметить, что именно самолеты Корпуса Морской Пехоты США стали первыми, совершившими успешный взлет и посадку на новом японском авианосце.

Такой уровень сотрудничества не является чем-то новым — американцы регулярно отрабатывают с союзниками возможность использования авианосцев. Кроме того, подобное же отрабатывалось недавно с новым британским авианосцем "Королева Елизавета", еще во время его испытаний.

Великобритания, еще одна островная империя, подобно Японии, на определенный, хотя и на более короткий период, также осталась без авианосных сил. Это произошло в 2014-м, когда был списан последний представитель типа "Инвизибл", корабли которого в свое время принимали участие еще в Фолклендской войне с Аргентиной.

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Новые Авианосцы "Королева Елизавета" и "Принц Уэльский" были введены в состав британского флота только в 2017-м и 2019-м соответственно, а полной оперативной готовности первая авианосная группа флота Ее Величества достигла лишь в этом году.

И в случае Британии и в случае Японии, американцы тесно сотрудничают с союзниками, с целью обеспечения оперативной готовности новых авианосцев, для чего, в частности, привлекаются американские самолеты.

Современные британские и японские силы возникают сразу с прицелом на высокий уровень оперативной совместимости с Вооруженными силами Соединенных Штатов, с привлечением американских специалистов и самолетов F-35B, которые и становятся основой авиакрыла новых авианосцев.

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Модификация авианосца "Кага", запланированная вслед за "Идзумо", должна начаться в конце финансового 2021 года, который приходится на первые три месяца 2022-го года. Все необходимые модификации, получение всех необходимых самолетов и достижение оперативной готовности японскими авианосцами должны состояться в 2024-2025 годах.

Япония держит курс на возрождение мощи и возможностей своего военно-морского флота. Необходимым пунктом на этом пути для нее является получение собственных авианосцев.

Нынешняя ситуация на международной арене, развертывание противоречия между США и Китаем, побуждают Штаты способствовать усилению своего главного регионального союзника на море, предоставляя Японии окно возможностей для того, чтобы заново создать собственные авианосные силы.

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