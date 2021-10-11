Порушуючи заборони. Навіщо Японія вперше з 1945 року знову озброюється авіаносцями

Японія знову озброюється авіаносцями.

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Третього жовтня сталася знакова подія — літаки F-35B уперше здійснили успішну посадку та зліт на борту нового японського легкого авіаносця "Ідзумо".

Ця подія є результатом перетворення колишнього вертольотоносця на повноцінний авіаносець і є завершенням 75-річної епохи відсутності авіаносних сил у Японії, яка стала наслідком поразки у Другій світовій війні.

"Ідзумо" є головним кораблем однойменної серії вертольотоносців, у яку також входить вертольотоносець "Кага". Останній також пройде подібну модифікацію та перетвориться на повноцінний авіаносець. Щодо "Ідзумо" таке рішення було прийнято у 2018 році, а щодо "Кага" — у 2019-му.

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[ + – ] Модернізований японський авіаносець "Кага" [ + – ] F-35B Lightning II Корпусу Морської Піхоти США злітає з борту японського авіаносця "Идзумо" [ + – ] Японський модернізований авіаносець "Идзумо"

Варто відзначити, що обидва вертольотоносці будувалися відразу з прицілом на їхнє перетворення на авіаносці. "Ідзумо" та "Кага" були закладені у 2012-му та 2013-му роках відповідно, а введені до складу флоту в 2015-му та 2017-му. При цьому, офіційно обидва кораблі класифікували як багатоцільові есмінці.

Це було викликано політичними обмеженнями на будівництво авіаносців, накладеними на Японію після поразки у Другій світовій. Проте, не дивлячись на всі перешкоди та політичну неоднозначність такого кроку як усередині країни, так і за її межами, Японія свідомо йшла до відродження власних авіаносних сил. І, як ми бачимо, добилася успіху.

Варто відзначити, що обидва кораблі є другими з такими назвами в складі японського флоту. Обидва попередники нових авіаносців мають велику історію, що, безумовно, дуже символічно для відродження морських сил Японії.

"Ідзумо" називався крейсер, який ніс службу в складі японського флоту з 1900-го по по 1945-й рік, і за цей час устиг взяти участь у російсько-японській, японсько-китайській та двох світових війнах, і в результаті був потоплений у 45-му американською авіацією.

Назва "Кага" також носив авіаносець 1928-1942 років, який брав участь у нападі на Перл-Гарбор і затоплений у битві при Мідвеї.

Згадавши про американську авіацію, варто відзначити, що саме літаки Корпусу Морської Піхоти США стали першими, котрі здійснили успішний зліт і посадку на новому японському авіаносці.

Такий рівень співпраці не є чимось новим — американці регулярно відпрацьовують із союзниками можливість використання авіаносців. Крім того, подібне ж відпрацьовувалося недавно з новим британським авіаносцем "Королева Єлизавета", ще під час його випробувань.

Великобританія, ще одна острівна імперія, подібна до Японії, на певний, хоча й на коротший період, також залишилася без авіаносних сил. Це сталося у 2014-му, коли був списаний останній представник типу "Інвізібл", кораблі якого свого часу брали участь ще у Фолклендській війні з Аргентиною.

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Нові авіаносці "Королева Єлизавета" та "Принц Вельський" були введені до складу британського флоту тільки у 2017-му та 2019-му відповідно, а повної оперативної готовності перша авіаносна група флоту Її Величності досягла лише цього року.

І у випадку Британії, і у випадку Японії американці тісно співпрацюють із союзниками з метою забезпечення оперативної готовності нових авіаносців, для чого, зокрема, залучають американські літаки.

Сучасні британські та японські сили виникають відразу з прицілом на високий рівень оперативної сумісності зі Збройними силами Сполучених Штатів, із залученням американських фахівців і літаків F-35B, які й стають основою авіакрила нових авіаносців.

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Модифікація авіаносця "Кага", запланована слідом за "Ідзумо", повинна початися в кінці фінансового 2021 року, який припадає на перші три місяці 2022 року. Всі необхідні модифікації, отримання всіх необхідних літаків і досягнення оперативної готовності японськими авіаносцями повинні відбутися у 2024-2025 роках.

Японія тримає курс на відродження могутності та можливостей свого військово-морського флоту. Необхідним пунктом на цьому шляху для неї є отримання власних авіаносців.

Нинішня ситуація на міжнародній арені, розгортання суперечності між США та Китаєм спонукають Штати сприяти посиленню свого головного регіонального союзника на морі, надаючи Японії вікно можливостей для того, щоб заново створити власні авіаносні сили.

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