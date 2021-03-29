У небесах і на морі. Як Туреччина рухається до власного авіаносця

Туреччина — на шляху до власного авіаносця. Про це заявив глава управління оборонної промисловості при адміністрації президента Туреччини Ісмаїл Демір: "З досвідом, отриманим під час будівництва десантного вертольотоносця TCG "Анадолу", ми зможемо в майбутньому реалізувати більш масштабний проект повноцінного авіаносця".

"Що стосується десантного вертольотоносця TCG "Анадолу", то він змінить парадигму мореплавання. Він також зможе нести в собі ударні БПЛА", — додав Демір.

На відео — турецький десантний вертольотоносець TCG "Анадолу". Це наймасштабніший військово-морський проект у республіканській Туреччині.

Будівництво судна буде завершене до кінця 2021 року.

Турецький корабель оснащений трампліном, який забезпечує зліт літаків із коротким розгоном, що дозволяє використовувати його для запуску БПЛА. Зокрема, перспективного дрона Bayraktar "Акинджи", легкого серійного турецького БПЛА "Байрактар" TB2.

Крім того, можлива розробка нового апарату, призначеного для корабельного базування.

Універсальний десантний корабель "Анадолу" закладений на верфі Sedef у Стамбулі в лютому 2018 році. У квітні 2019 він був спущений на воду.

Розробником проекту є консорціум турецької компанії Sedef та іспанської Navantia, що раніше побудувала для ВМС Іспанії універсальний десантний корабель "Хуан Карлос I", який став прототипом "Анадолу".

Корабель може використовуватися, зокрема як легкий авіаносець. Він має класичну авіаносну архітектуру з наскрізною польотною палубою з трампліном та острівною надбудовою з правого борту.

Водотоннажність "Анадолу" досягає 24 660 тонн у конфігурації легкого авіаносця і 27 079 тонн як десантного судна. Швидкість ходу становить 21 вузол, авіагрупа може враховувати до 20 літаків і вертольотів. Довжина судна — 232 метри, ширина — 32 метри. Площа льотної палуби досягає 5 440 квадратних метрів.

Крім того, передбачений авіаційний ангар площею 990 квадратних метрів, в якому можуть розміститися 12 вертольотів середнього класу або вісім вертольотів великої вантажопідйомності.

Силова установка "Анадолу" — 5 дизель-генераторів потужністю по 8 000 кВт, 2 двигуни по 11 МВт ще 2 по 1 500 кВт. Дальність ходу — 15 000 км за умов швидкості 15 вузлів. Максимальна швидкість — 21 вузол, тобто 39 кілометрів на годину.

Озброєння корабля пʼять 25-міліметрових зенітних знарядь, дві корабельні артилерійські системи "Вулкан-Фаланкс" і зенітно-ракетний комплекс RIM-116 Rolling Airframe Missile.

Також корабель зможе нести на собі декілька малих десантних кораблів на повітряній подушці, чотири десантні катери типу LCM. В авіагрупі корабля може бути одночасно 4 ударні вертольоти T-129 ATAK, 8 багатоцільових вертольотів As532 або CH-47F, 2 багатоцільові S-70B Seahawk і 2 БПЛА "Анка" або "Байрактар".

Корабель може перевозити 27 плавальних гусеничних машин-амфібій або 29 основних бойових танків. Екіпаж судна — 261 осіб, зокрема 30 офіцерів.

Безумовно, реалізація такого проекту помітно збільшить можливості турецьких військово-морських сил, особливо з огляду на значні амбіції Туреччини в Середземному морі в рамках доктрини "Голубое Отечество".

Вже планується побудова однотипного з "Анадолу" корабля "Фракія". Турецька морська міць та її амбіції зараз на історичному підйомі.

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Публікується за згодою автора.