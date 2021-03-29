В небесах и на море. Как Турция движется к собственному авианосцу

Турция — на пути к собственному авианосцу. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир: "С опытом, полученным при строительстве десантного вертолетоносца TCG "Анадолу", мы сможем в будущем реализовать более масштабный проект полноценного авианосца".

"Что касается десантного вертолетоносца TCG "Анадолу", то он изменит парадигму мореплавания. Он также сможет нести в себе ударные БПЛА", — добавил Демир.

На видео — турецкий десантный вертолетоносец TCG "Анадолу". Это самый масштабный военно-морской проект в республиканской Турции.

Строительство судна будет завершена к концу 2021 года.

Турецкий корабль оснащен трамплином, который обеспечивает взлет самолетов с коротким разбегом, что позволяет использовать его для запуска БПЛА. В том числе, перспективного дрона Bayraktar "Акынджи", легкого серийного турецкого БПЛА "Байрактар" TB2.

Кроме того, возможна разработка нового аппарата, предназначенного для корабельного базирования.

Универсальный десантный корабль "Анадолу" заложен на верфи Sedef в Стамбуле в феврале 2018 году. В апреле 2019 он был спущен на воду.

Разработчиком проекта является консорциум турецкой компании Sedef и испанской Navantia, что ранее построила для ВМС Испании универсальный десантный корабль "Хуан Карлос I", ставший прототипом "Анадолу".

Корабль может использоваться, в том числе как легкий авианосец. Он имеет классическую авианосную архитектуру со сквозной полетной палубой с трамплином и островной надстройкой по правому борту.

Водоизмещение "Анадолу" достигает 24660 тонн в конфигурации легкого авианосца и 27 079 тонн как десантного судна. Скорость хода составляет 21 узел, авиагруппа может включать до 20 самолетов и вертолетов. Длина судна — 232 метра, ширина — 32 метра. Площадь летной палубы достигает 5440 квадратных метров.

Кроме того предусмотрено авиационный ангар площадью 990 квадратных метров, в котором могут разместиться 12 вертолетов среднего класса или восемь вертолетов большой грузоподъемности.

Силовая установка "Анадолу" — 5 дизель-генераторов мощностью по 8000 кВт, 2 двигателя по 11 МВт еще 2 по 1500 кВт. Дальность хода — 15000 км при скорости 15 узлов. Максимальная скорость — 21 узел, то есть 39 километров в час.

Вооружение корабля 5 25-миллиметровых зенитных орудий, две корабельных артиллерийских системы "Вулкан-Фаланкс" и зенитно-ракетный комплекс RIM-116 Rolling Airframe Missile.

Также корабль сможет нести на себе пару малых десантных кораблей на воздушной подушке, четыре десантных катера типа LCM. В авиагруппе корабля может быть одновременно 4 ударных вертолета T-129 ATAK, 8 многоцелевых вертолетов As532 или CH-47F, 2 многоцелевых S-70B Seahawk и 2 БПЛА "Анка" или "Байрактар".

Корабль может перевозить 27 плавающих гусеничных машин-амфибий или 29 основных боевых танков. Экипаж судна — 261 человек, в том числе 30 офицеров.

Безусловно, реализация такого проекта заметно увеличит возможности турецких военно-морских сил, особенно учитывая значительные амбиции Турции в Средиземном море в рамках доктрины "Голубое Отечество".

Уже планируется построение однотипного с "Анадолу" корабля "Фракия". Турецкая морская мощь и ее амбиции сейчас на историческом подъеме.

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