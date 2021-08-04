Талибы в Поднебесной. Что Китаю нужно в Афганистане

Талибан налаживает отношения с Китаем.

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28-29 июля делегация афганского движения Талибан посетила Китай с двухдневным официальным визитом. Представители талибов провели переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и его помощником Ву Цзянхао. Со стороны Талибана делегацию возглавлял Мулла Абдул Гани Барадар, один из соучредителей организации и близкий соратник ее бывшего лидера Муллы Омара.

Китайская сторона также сообщает, что в ходе переговоров состоялся "обмен мнениями по вопросам, вызывающим общее беспокойство". В центре внимания были вопросы, касающиеся проблем безопасности.

Это первая официальная встреча талибов такого высокого уровня с представителями КНР и она должна способствовать усилению позиций Талибана на международной арене и налаживанию двусторонних связей.

Предыдущая официальная двусторонняя встреча представителей Талибана и КНР состоялась в 2019 году в Пекине, но тогда из Китай не был представлен на таком высоком уровне, и соответственно, сама встреча не была настолько публичной.

Стоит отметить, что самоназванием Талибана является Исламский Эмират Афганистан, и себя они считают не просто организацией, а единственным законным правительством Афганистана. Соответственно, для них налаживание международных связей и попытка добиться признания на международной арене является ожидаемым шагом, особенно, когда они рассчитывают полностью взять в свои руки власть в стране.

[ + – ] Самоназванием Талибана является Исламский Эмират Афганистан, и себя они считают не просто организацией, а единственным законным правительством Афганистана.

Китайская сторона на переговорах отметила, что Талибан стремительно отвоевывает большие территории Афганистана и "будет играть важную роль в процессе мирного урегулирования и реконструкции". Безусловно, на важную роль в реконструкции, а, следовательно, и в Афганистане в целом, рассчитывает и сам Китай, для чего ему и нужен Талибан. (Отметим, что Китай является давним актором в афганском конфликте, имея, по некоторым оценкам, определяющее влияние через союзный ему Пакистан на тех же талибов — Ред)

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал Талибан "важной военной и политической силой", но призвал их лидеров "высоко поднять флаг мирных переговоров", говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР. Ван И призвал Талибан работать над улучшением его дипломатического имиджа и выразил надежду, что организация не позволит оппозиционным Талибану исламским группировкам использовать территорию Афганистана в качестве базы для осуществления атак внутри Китая.

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Среди прямых интересов Китая в Афганистане — вопрос безопасности, связанный с деятельностью сепаратистов "Исламского Движения Восточного Туркестана", что может угрожать власти КНР на мусульманской окраине страны, в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе. Талибан как раз недавно взял под контроль Ваханский коридор на востоке Афганистана, непосредственно примыкающий к упомянутой территории КНР.

Китай хочет, чтобы Талибан не способствовал уйгурским сепаратистам и помог уничтожить их уже в Афганистане. Соответственно, за это талибы получат налаживание международных отношений и ресурсы на реконструкцию страны.

Кроме того, Китай заинтересован в природных ископаемых на территории Афганистана, его привлечении к китайскому глобальному проекту "Пояс и Путь", а также перебиранию на себя инициативы по ключевым вопросам международных отношений, с целью ослабления влияния главного соперника Поднебесной — Соединенных Штатов.

Говоря о практическом интересе Китая в Афганистане, стоит отметить, что на территории страны, по оценкам, находятся месторождения редкоземельных металлов и других полезных ископаемых потенциальной стоимостью в 3 триллиона долларов.

В 2014 году Геологическая служба США подсчитала, что общие природные запасы Афганистана могут включать 60 миллионов тонн меди, 2,2 миллиарда тонн железной руды, 1,4 миллиона тонн редкоземельных элементов, таких как лантан, церий и неодим, а также месторождения алюминия, золота, серебра, цинка, ртути и лития.

Все это вызывает значительный интерес китайцев и они, ожидаемо, попытаются реализовать здесь свои проекты, в частности, опираясь на друзей из Талибана.

Стоит отметить, что развертывание экономических проектов Китая в Афганистане не является вопросом дальнего гипотетического будущего, а уже успешно идет.

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Консорциум китайских компаний уже добывает медь в провинции Логар, к юго-востоку от Кабула, а Китайская национальная нефтяная корпорация выиграла тендер на бурение трех месторождений нефти в течение 25 лет.

Налаживание отношений с талибами, которые сейчас добиваются ощутимых успехов на полях сражений афганской войны, на фоне выхода из страны американского контингента, является важным условием сохранения старых китайских проектов и развертывания новых.

[ + – ] Налаживание отношений с талибами является важным условием сохранения старых китайских проектов в Афганистане и развертывания новых.

В течение последнего месяца представители Талибана провели дипломатический блиц, посетив с официальными визитами Тегеран, Москву и Ашхабад. Такая дипломатическая активность является следствием выхода из Афганистана контингента США и их союзников, и соответствующее усиление талибов в стране.

Талибан рассматривает себя, как победителя, и соответственно, сейчас ищет международную легитимность, внешние опоры и источники финансирования своей власти, которая, впоследствии может быть установлена ​​над всем Афганистаном.

Рост легитимности, предоставленный повстанцам региональными лидерами, был встречен, в основном, публичным молчанием со стороны прозападного кабульского правительства, и нынешний визит в Китай не стал исключением.

Официальный Кабул сейчас чувствует свою слабость и находится не в той ситуации, чтобы громко заявлять о своем недовольстве.

Визит представителей Талибана в Китай прошел вполне успешно. Талибы заявили о готовности сотрудничать с КНР в сферах экономики и безопасности, не допустить использования Афганистана, как базы для действий против Китая, а также желание привлечь Китай к восстановлению страны. Это еще один шаг к восстановлению власти талибов, как Исламского Эмирата Афганистан и соответствующего усиления влияния КНР.

В нынешней борьбе за мировое лидерство с Соединенными Штатами Китай продолжает свое глобальное наступление. Ожидаемо, что внимание КНР притягивает именно страна, в которой происходит отступление американских сил, поскольку это имеет не только локальное, но и международное политическое и морально-психологическое значение. Ключом к успеху здесь для Пекина является налаживание отношений с талибами.

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