"Талибан" на марше. Что происходит в Афганистане, который покидают американцы

"Талибан" захватил 32 округа в 34 провинциях Афганистана за последние 6 недель с тех пор, как США и союзники начали выводить свои войска.

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Позавчера талибы взяли крупную военную базу в провинции Сари-Пул, и захватили кучу оружия, бронемашин и грузовиков, сбили вертолет UH-60 Black Hawk.

Во многих случаях, талибы захватывают территории просто без боя. Направляют к военным гражданских в виде переговорщиков, и те убеждают их не сопротивляться.

Широкая сетка горизонтальных контактов, информаторов, посредников, сторонников и агентов влияния, которую талибы создавали на протяжении 20 лет, дает свои плоды. Афганской армии не хватает людей и техники, чтобы отбивать сразу все сотни атак в десятках регионов. Они деморализованы.

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В Штатах выражают озабоченность и нагнетают. Министр обороны Ллойд Остин на слушаниях в Сенате заявил, что возрождение террористической организации подобной "Аль-Каиде" или "ИГ" возможно в Афганистане в течение 2 лет после вывода американских войск.

Афганские власти пытаются договориться с талибами, и параллельно найти региональных игроков, которые бы заступились за них, прочертили бы "красные линии" и не пустили бы талибов в Кабул.

[ + – ] Районы Афганистана, которые захвачены талибами (19%), контролируются правительством (32%) и в которых идёт борьба (49%)

Это открывает возможности для захода в афганскую тему региональных сил.

Турция откликнулась и готова взять на попечение аэропорта Кабула, разместив там свои войска. Россия предложила Байдену на саммите помочь со стабилизацией Афганистана, особенно его северных регионов. Китай уже считает, где и какие проекты "Одного пояса, одного пути" он будет реализовывать, подмахивая сторонам мешками с кредитными деньгами. Индия обещает открыть программы социально-экономического развития для Афганистана.

В огромном выигрыше будут талибы. Они сейчас как невеста на выданье. К ним будут отовсюду лезть с предложениями, лишь бы получить разрешения на разработку ресурсов и зайти на рынок, когда оттуда уйдут последние американские и европейские силы.

Нынешние же власти либо тоже "продадут" себя какой-то иностранной силе, либо уйдут вместе с США, либо договорятся с талибами, либо их снесут.

Война в Афганистане заканчивается с соответствующими последствиями, и начинается новый этап борьбы, в котором США и НАТО будут лишь одной из сторон, ослабленной и ограниченной в управлении процессами.

У них есть время до сентября, чтобы придумать, какой военно-политический баланс создать вокруг Афганистана, чтобы он удерживал минимальную стабильность государства, не позволял Афгану снова стать базой для международного террористического интернационала, и чтобы сохранить какое-то влияние на страну после ухода оттуда.

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