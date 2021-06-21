"Талібан" на марші. Що відбувається в Афганістані, який залишають американці

"Талібан" захопив 32 округи у 34 провінціях Афганістану за останні 6 тижнів відтоді, як США і союзники почали виводити свої війська.

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Позавчора таліби взяли велику військову базу в провінції Сарі-Пул, і захопили купу зброї, бронемашин і вантажівок, збили вертоліт UH-60 Black Hawk.

У багатьох випадках, таліби захоплюють території просто без бою. Направляють до військових цивільних у вигляді перемовників, і ті переконують їх не чинити опір.

Широка сітка горизонтальних контактів, інформаторів, посередників, прихильників та агентів впливу, яку таліби створювали протягом 20 років, дає свої плоди. Афганській армії не вистачає людей і техніки, щоб відбивати відразу всі сотні атак в десятках регіонів. Вони деморалізовані.

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У Штатах висловлюють заклопотаність і нагнітають. Міністр оборони Ллойд Остін на слуханнях в Сенаті заявив, що відродження терористичної організації подібної "Аль-Каїді" або "ІГ" можливо в Афганістані протягом 2 років після виведення американських військ.

Афганська влада намагається домовитися з талібами, і паралельно знайти регіональних гравців, які б заступилися за них, накреслили б "червоні лінії" і не пустили б талібів в Кабул.

[ + – ] Райони Афганістану, які захоплені талібами (19%), контролюються урядом (32%) і в яких триває боротьба (49%)

Це відкриває можливості для заходу в афганську тему регіональних сил.

Туреччина відгукнулася і готова взяти на піклування аеропорт Кабула, розмістивши там свої війська. Росія запропонувала Байдену на саміті допомогти зі стабілізацією Афганістану, особливо його північних регіонів. Китай вже думає, де і які проекти "Одного поясу, одного шляху" він буде реалізовувати, підмахуючи сторонам мішками з кредитними грошима. Індія обіцяє відкрити програми соціально-економічного розвитку для Афганістану.

У величезному виграші будуть таліби. Вони зараз як дівка на виданні. До них будуть звідусіль лізти з пропозиціями, аби отримати дозволи на розробку ресурсів і зайти на ринок, коли звідти підуть останні американські та європейські сили.

Нинішні ж влади або теж "продадуть" себе якоїсь іноземної силі, або підуть разом з США, або домовляться з талібами, або їх знесуть.

Війна в Афганістані закінчується з відповідними наслідками, і починається новий етап боротьби, в якому США і НАТО будуть лише однієї зі сторін, ослабленій та обмеженій в управлінні процесами.

У них є час до вересня, щоб придумати, який військово-політичний баланс створити навколо Афганістану, щоб він утримував мінімальну стабільність держави, не дозволяв Афгану знову стати базою для міжнародного терористичного інтернаціоналу, і щоб зберегти якийсь вплив на країну після виходу звідти.

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