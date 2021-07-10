Между двух огней. Как Украина вооружала Индию и Пакистан

Поставка продукции оборонной промышленности двум непримиримым наследникам Британской Индии занимает особое место в истории экспорта оружия Украиной.

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Определяющим здесь является не только вопрос масштабов поставок, их чрезвычайное значение для целых родов войск вооруженных сил двух стран, но и то, что в данном случае Украина успешно поставляла оружие сразу двум ядерным державам, которые находятся между собой в состоянии бесконечного конфликта.

На период поставки продукции ВПК из Украины в Индии и Пакистана, с начала 1990-х по вторую половину 2010-х, приходится целый ряд вспышек древнего индо-пакистанского конфликта: Каргильская война 1999 года и пять пограничных конфликтов 2001-2002, 2008, 2011, 2014-2015 и 2016-2018 годов.

Украина в это время оказывала действенную поддержку обеим сторонам.

В сфере экспорта оружия Украина наладила сотрудничество, прежде всего, с Индией. Это было продолжением еще советского опыта кооперации и поставок вооружений, успешно налаженного после получения Индией независимости в 1947 году.

В 1955 году прошли визиты премьер-министра Индии Джавахарлала Неру в СССР, и, соответственно, Никиты Хрущева в Индию. Хрущев заявил о поддержке индийского правительства в вопросах спорных территорий Кашмира и португальских колоний в Индии.

Нью-Дели начинает получать военную помощь от Москвы. Пакистан, со своей стороны, в период Холодной войны ориентировался на Соединенные Штаты. Именно с его территории тогда вылетел Фрэнсис Пауэрс и снабжались оружием афганские моджахеды.

[ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы [ + – ] Образцы вооружений, компоненты к которым поставлялись Украиной Индии и Пакистану в разные годы

Все фото: Facebook Дениса Москалика

История украинского экспорта оружия в Индию, изначально, была реализацией заказов еще советского периода. Первыми среди них стали заказы на газотурбинные корабельные двигатели ДР-76 и ДР-77. В 1992-2002 годах 14 ДР-76 и 12 ДР-77 были успешно поставлены в Индию из Украины.

Данные двигатели предназначались для корветов типа "Вир" — модификации советских ракетных катеров "Тарантул", поставленных для ВМС Индии из России. Всего такими двигателями ДР-76 были оснащены семь, а ДР-77 — соответственно шесть подобных кораблей.

Также в 1997-2001 был реализован еще более давний заказ на 12 газотурбинных корабельных двигателей ДТ-59 для трех индийских эсминцев типа "Дели". Заказ был осуществлен еще в 1986 году, но нужное оборудование было доставлено уже после распада СССР.

Уже в 1994 году в Украине была заказана, а в 1995-м доставлена в Индию, мобильная трехкоординатная радиолокационная станция ​​СТ-68. Станция была продана в единственном экземпляре.

В 1996 году индийцы решили уделить больше внимания своим военно-воздушным силам. Для нужд индийских ВВС в Украине было закуплено 8 истребителей МиГ-21УМ, а также сразу 436 ракет класса "воздух-воздух" Р-27, модификации Р-27EР (AA-10C) и Р-27ET (AA-10D) соответственно.

МиГи были предоставлены Индии в течение 1997-2000 годов, а ракеты — в течение 1997-2004.

В 1996 году также начинается масштабное сотрудничество Украины с Пакистаном в сфере ВПК. В противоположность Индии, которая проявляла больший интерес к корабельным двигателям и ракетам для истребителей, Пакистан прежде всего интересовали танки и двигатели для них.

Так в 1996 году был осуществлен крупнейший в истории Украины одновременный заказ сразу на 320 танков Т-80УД. Данные машины были успешно поставлены в Пакистан в течение 1997-1999 годов, как раз к Каргильськой войне.

Индия, в свою очередь, продолжала усиливать собственный флот. Для этого в 1997 году в Украине было заказано 8 газотурбинных корабельных двигателей ДС-71 и 6 ДТ-59. Двигатели предназначались для шести фрегатов типа "Тальвар", купленных Индией в России, и одного корвета типа "Вир".

Именно для последнего требовались два ДС-71. Все указанные двигатели были успешно поставлены в 2002-2004 годах.

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В 1999 году происходит Каргильськая война. Между Индией и Пакистаном начинается новый виток напряжения. Здесь отдельно проявил себя индийский флот, продемонстрировав правильность политики его усиления, в том числе, за счет поставок из Украины.

Дело в том, что несмотря на то, что основные боевые действия 1999 года велись в гористой местности в Кашмире, в округе Каргилл, Военно-морские силы Индии в это же время провели операцию "Тальвар".

В ходе нее индийские военные корабли были переброшены в Аравийское море и провели демонстрацию возможностей блокады побережья Пакистана. В частности, осуществлялось сопровождение нефтяных танкеров, идущих в пакистанский порт Карачи.

Пакистанцы, боясь уничтожения собственных морских сил в Карачи, были вынуждены вывести их из главной базы и рассредоточить по бухтам вдоль побережья.

Угроза танкерам вызвала дефицит горючего в Пакистане, поскольку поставщики не хотели рисковать, отказывались от контрактов и поднимали цены.

Кроме того, тогда же индийцы задержали у берегов Гуджарата северокорейский корабль "Ku Wol San", перевозивший 177 тонн деталей и компонентов для ракет. При этом, согласно документам, у него на борту быть 13000 тонн сахара и водоочистные устройства.

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Угроза блокады более мощными силами на море имела свой результат. Пакистан убрал свои войска с территорий Индии, на которые они вторглись в начале Каргильськои войны. Индия победила и заставила врага отступить.

Важно заметить, что при этом, Пакистан уже был ядерной державой, а вторжение пакистанских войск в округ Каргилл отрицалось официальным Исламабадом.

Этому способствовали вполне объективные факторы: преимущество Индии на море и тотальная зависимость Пакистана от поставок нефтепродуктов морем.

По словам Наваза Шарифа, бывшего премьер-министра Пакистана, в случае начала морской блокады пакистанским войскам хватило бы горючего на шесть дней активных боевых действий, а в случае успешного удара индийского флота по Карачи, в котором размещалась половина пакистанских запасов нефтепродуктов — на три дня.

Таким образом, флот одержал победу в войне в горах за сотни километров от моря, перевесив факторы ядерного оружия и гибридной тактики. Поражение и отступление пакистанских сил нанесли мощный удар по репутации правительства и привели к военному перевороту в этой стране.

Индо-пакистанский конфликт продолжился и вылился в серию пограничных инцидентов.

Тогда же, в 1999 году, Пакистан заказал 15 танковых двигателей 6ТД для 15 танков MBT-2000 / "Al-Khalid" (VT-1A), частично изготовленных в Китае. Двигатели были успешно доставлены в Пакистан в 2001 году.

В 2000 году Пакистан осуществляет еще один крупный заказ для усиления собственных бронетанковых сил. Речь идет о закупке сразу 320 танковых дизельных двигателей 5ТДФ для 320 танков Аль-Заррар — модификации китайских Тип-59. Поставка двигателей была осуществлена ​​уже соответственно в 2004-2007 годах.

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В 2002 году Индия заказывает в Украине 6 истребителей МиГ-21УБ, а Пакистан — еще 315 танковых дизельных двигателей 6ТД для танков "Аль-Халид". Индия получает свой заказ уже в 2004 году, а Пакистан — в течение 2004-2014 годов.

В 2003 году Индия продолжает усиливать свой флот и заказывает в Украине 12 газотурбинных корабельных двигателей ДТ-59 для трех эсминцев типа "Калькутта", а также 8 истребителей МиГ-21УМ. Двигатели были поставлены в 2014-2016 годах, а истребители — тогда же, в 2003 году.

Уже в 2006 году Пакистан заказывает в Украине 4 транспортных самолета Ил-78м, Индия — по шесть газотурбинных корабельных двигателей ДС-71 и ДТ-59. Каждая партия из шести ДС-71 и шести ДТ-59 должна была быть установлена ​​на фрегаты типа "Тальвар". Пакистан получил упомянутые самолеты в 2009-2011 годах, а Индия свои двигатели уже на протяжении 2012-2013 годов.

В 2009 Индия заказывает большую партию из 208 авиационных двигателей АИ-20Д-5М, предназначенных для модернизации самолетов Ан-32 в версии Ан-32RЕ. Поставку 110 двигателей было осуществлено в течение 2011-2018 годов.

В 2012 году мероприятия по усилению военно-воздушных сил были дополнены заказом Индией 360 ракет класса "воздух-воздух" Р-27. Ракеты были поставлены в Индию в 2013 году.

В 2013 году Индия заказала 16 газотурбинных корабельных двигателей ДТ-59, а Пакистан 110 танковых дизельных двигателей 6ТД. Судовые двигатели предназначались для 4 построенных в Индии эсминцев типа "Висахапатнам", а дизеля — для 110 пакистанских танков "Аль-Халид".

В 2016 году Пакистан сделал дополнительный заказ на 200 танковых дизельных двигателей 6ТД. 35 из них успешно поставлено уже 2019-2020 годах.

В 2018 году Индия сделала заказ на 8 корабельных газотурбинных двигателей ДТ-71 и еще 8 ДТ-59. Данные двигатели предназначены для восьми фрегатов типа "Тальвар", построенных в России.

Индо-пакистанский конфликт, длящийся со времен раздела Британской Индии продолжается, несмотря на ядерное оружие у сторон и ведущиеся и мирные инициативы.

А значит всегда будет работа для поставщиков оружия, к числу которых относится и Украина.

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Публикуется с согласия автора.