Два гиганта. Шесть причин, которые мешают Индии повторить успех Китая

Есть один очень интересный сюжет — попытки Запада выскочить из ловушки тотальной зависимости от Китая посредством переноса "мастерской мира" в Индию.

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Перечитав на сей счет довольно много материалов американских, японских, китайских и европейских СМИ, могу констатировать, что попытки воспроизвести в Индии китайскую модель "мастерской мира", вырастить нового, уже полностью управляемого "кули", лишенного особых геополитических амбиций и затей, неизбежно упираются в несколько значимых препятствий.

Во-первых, современный нам Китай можно считать эталоном дисциплинарного общества, идеально приспособленного (предназначенного, собственно говоря) обеспечивать массовое индустриальное производство всего.

До какой степени Китай не Индия, наглядно показывают недавние события в Бангалоре, индийском аналоге Кремниевой Долины. Там тайваньская Wistron подрядила шесть местных компаний обеспечивать производственный процесс на фабрике, где должны были выпускаться iPhone, преимущественно недорогих моделей.

Подрядчики наняли почти 9 тысяч сотрудников и несмотря на то, что Wistron своевременно перечисляла средства на оплату труда, принялись "оптимизировать" выплаты. Когда задержки зарплаты достигли нескольких месяцев, начались протесты. Протесты закончились грандиозным погромом, в котором приняли участие более пяти тысяч контрактных рабочих и примерно две тысячи неизвестных.

Начав с разгрома парковки и сборочных линий, участники беспорядков занялись складом готовой продукции. Ущерб составил около $60 миллионов, включая уничтоженное оборудование и украденные iPhone.

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Случись эдакое где-нибудь в китайском Шеньчжене, не только секретарь парткома предприятия, но и товарищи из горкома, а то и губкома положили бы партбилет на стол. Это в лучшем для них случае. Зачинщики и активисты массовых беспорядков отправились бы на несколько лет в тюрьму. Это в лучшем для них случае. Однопартийная диктатура — это вам не лобио кушать.

А вот в Индии нет своей "руководящей и направляющей", поэтому вместо компенсации ущерба власти штата обратились к Wistron с просьбой о погашении задолженности (т.е. украденных у нее же денег) в течении трех дней. Ссылки и видосики с подробностями — вот тут.

Во-вторых, фундаментальная особенность китайской индустрии — это чрезвычайная (по глобальным меркам) плотность размещения производительных сил, обеспечивающих создание много больше 90% добавленной стоимости абсолютного большинства товаров.

Логистические цепочки компактные, транспортное плечо производственной кооперации измеряется сотнями, максимум парой тысяч километров. Это прямо влияет на стоимость производства и конечную цену продукции. Ничего подобного Индия уже не сможет предложить в силу причин, изложенных по ссылке тут.

Очень важный момент заключается в том, что ради вот этого логистического преимущества китайцам пришлось пойти на концентрацию экспортных производств в относительно узкой прибрежной зоне, да и то преимущественно южных провинций.

[ + – ] Центральный бизнес-район Шенчженя, провинция Хайнань. Китай.

Следствием чего стали громадные внутристрановые диспропорции со всеми вытекающими последствиями, для сдерживания которых нужна вот эта самая однопартийная диктатура, готовая без колебаний вразумлять нетерпеливых и непонятливых, не говоря уже о злонамеренных и чересчур беспокойных.

Стоит напомнить, что, в-третьих, хотя оба государства очень увлекаются националистической риторикой, без устали массируя пасомым державное величие и кондовый патриотизм, имеет место значимое различие и в этой области. Справедливости ради, в Китае тоже есть языковое и региональные разделение, хотя оно конечно не такое, как в Индии, где разделение не только по языкам и религии с регионализмами, но и даже по расовым признакам. Однако масштабы совсем не те. Китай, с некоторыми оговорками, является мононациональным государством, где ханьцы составляют порядка 93% населения.

В такой среде этнический национализм плавно перетекает в национализм гражданский. Как в нынешних Польше, Венгрии или Южной Корее, например.

Это позволяет, в случае большой государственной надобности, разжечь в массах великодержавный шовинизм самого сурового пошиба без большого риска усилить этим внутренние социальные противоречия.

В отличие от Китая индийское общество фрагментировано намного сильнее. Хинди и его диалекты охватывают всего лишь 42% населения. Огромная (в абсолютных цифрах) мусульманская община. Формально отмененная более полувека назад, но до сих пор еще во многих местах не изжитая полностью кастовая система. Феерический зоопарк верований и языков, которые и так сложно сплотить.

Не случайно же сторонников национализма гражданского (Индийский Национальный Конгресс — Ред) в Индии вновь и вновь сменяют адепты национализма индуистского, — Хиндутвы — которые снова и снова затягивают хорошо нам знакомую песню про особые права представителей титульной нации на своей, богами данной земле.

На этом фоне, в-четвертых, у Индии, в отличие от Китая, есть сосед, который имеет возможность бросить ей вызов на поле боя. Более того, может сделать это, по сути, в любой момент. Если что-то пойдет не так, очередной военный конфликт с Пакистаном может быстро поставить крест на индийских амбициях.

Судя по тому, что мы знаем об индийских элитах, резкое усиление экономического и геополитического веса их страны непременно сопровождается головокружением от успехов и попытками переиграть итоги "величайшей геополитической катастрофы XX века", — раздела Британской Индии.

В некотором смысле этот конфликт двух ядерных держав играет роль предохранителя на пути чрезмерного роста индийской мощи.

При этом, в-пятых, сложно представить, чтобы Китай пассивно наблюдал за тем, как его снова пытаются ввергнуть в ничтожество, выпихивая с честно заработанного (созданного им из ничего) места в глобальной системе разделения труда.

Инструментов противодействия у КНР более чем достаточно, а Индия более чем уязвима в силу множества причин.

Наконец, в-шестых, чтобы сделать из Индии новый Китай, необходимы колоссальные ресурсы. Ресурсы — это не про "резанную бумагу" и электрические сигналы, кодирующие ее количество в безналичных каналах обращения.

Возвышение Китая пришлось на 90-е и нулевые, золотой век коллективного Запада, когда из закромов поверженного врага потоком шли высоколиквидные материальные, интеллектуальные и человеческие ресурсы на любой вкус.

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Крах СССР обусловил кратковременное, как оказалось, но значимое изменение режима функционирования мировой экономики. Второго такого случая, полагаю, уже не будет.

В целом идея сделать новый, "правильный" Китай подобна идее воссоздать СССР, с которой носятся в РФ. Или восстановить утраченный ядерный арсенал, о чем до сих пор мечтают некоторые в Украине.

Такого рода исторические достижения вряд ли возможно воспроизвести волевым решением. Вряд ли возможно второй раз войти в ту же реку, потому что двадцать, тем более сорок и более лет спустя река уже совсем не та. Да и мы, по большому счету, тоже.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.